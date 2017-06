Marusic tot 2022 naar Lazio

Tomas Taecke

29/06/17 - 15u54

Adam Marusic (l) verlaat KV Oostende al na één seizoen © photo news.

Eén jaar na Jordan Lukaku verhuist ook Adam Marusic van KV Oostende naar Lazio Roma. De Montenegrijn tekent morgen een contract tot 2022 bij de Serie A-club.

Zoals verwacht laat Adam Marusic KV Oostende al na één seizoen achter zich. De 24-jarige vleugelspeler tekent volgens onze informatie een vijfjarig contract bij Lazio Roma, waar hij morgenvroeg medisch gekeurd wordt. De polyvalente Montenegrijn heeft een sterk seizoen achter de rug en kon daardoor ook op interesse van onder anderen Anderlecht rekenen. De Montenegrijn geeft uiteindelijk de voorkeur aan een lucratief contract bij Lazio en volgt zo in het spoor van Jordan Lukaku, die begin vorig seizoen dezelfde stap maakte. De 24-jarige Marusic kwam via het Servische Vozdovac in 2014 bij KV Kortrijk terecht. Na twee seizoenen bij de Kerels volgde hij Yves Vanderhaeghe en zijn assistenten richting KVO.