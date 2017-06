16-jarig toptalent blijft nog wat langer bij Club Brugge

Door: redactie

29/06/17 - 11u50

Club Brugge heeft een akkoord bereikt met Adnan Ugur en zijn entourage over een langer verblijf van het 16-jarig toptalent in Brugge. Ugur, die uitkomt voor de nationale U16, stond in het verleden al op de radar van enkele (Duitse) topclubs.

Club Brugge zette Racing Genk vorig jaar een stevige hak. Blauw-zwart kon de toen 14-jarige Ugur overtuigen om de jeugdopleiding van de Limburgers in te ruilen voor die van de Bruggelingen.



De kleine, maar sierlijke box-to-boxspeler stond toen al op de radar van enkele Duitse topclubs, maar een transfer was op dat moment niet mogelijk omdat Ugur nog geen zestien jaar oud was. Sinds gisteren is dat wél het geval, maar toch is Club er dus in geslaagd om de veelbelovende youngster in Brugge te houden.



De middenvelder met Turkse roots startte het afgelopen seizoen bij de U16 van Club. Tijdens het seizoen werd hij echter al doorgeschoven naar de U17, waar hij als middenvelder regelmatig zijn doelpuntje meepikte. Ugur maakte ook deel uit van de nationale U16.