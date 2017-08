Transferoverzicht Jupiler Pro League zomermercato 2017

Door: redactie

De zomermercato anno 2017 zit erop. Welke speler trok naar waar? Hieronder vindt u alvast een handig overzicht van alle transfers die de 16 clubs uit de Jupiler Pro League realiseerden.

AA Gent IN:

Franko Andrijasevic (26, HNK Rijeka), Dylan Bronn (22, Niort), Giorgi Chakvetadze (18, Dinamo Tbilisi), Noë Dussenne (25, Crotone), Lior Inbrum (21, Ashdod), Aboubakary Koita (18, Geel), Deiver Machado (23, Millonarios), Damien Marcq (28, Charleroi), Nicolas Raskin (16, Anderlecht), Mamadou Sylla (23, Eupen), Roman Yaremchuk (21, Dinamo Kiev)



OUT:

Kalifa Coulibaly (25, Nantes), Ofir Davidzada (26, Maccabi Tel-Aviv), Simon Diédhiou (26, OH Leuven), Hatem Abd Elhamed (26, Ashdod), Rami Gershon (29, Maccabi Haifa), David Hubert (29, OH Leuven), Lior Inbrum (21, NK Maribor), Emir Kujovic (29, Fortuna Dusseldorf), Peter Olayinka (21, Zulte Waregem), Jérémy Perbet (32, Club Brugge), Marko Poletanovic (24, Tosno), Ibrahim Rabiu (26, Slovan Bratislava), Jacob Rinne (24, Aalborg), Rob Schoofs (23, KV Mechelen), Serge Tabekou (20, Union SG), Jérémy Taravel (30, Cercle Brugge), William Troost-Ekong (23, Bursaspor), Brian Vandenbussche (35, Cercle Brugge), Jari Vandeputte (21, Viterbese), Gustav Wikheim (24, Midtjylland) Lees ook

Mamadou Sylla © photo news.

Anderlecht IN:

Robert Beric (26, Saint-Étienne), Boy de Jong (23, Telstar), Silvère Ganvoula (21, Westerlo), Pieter Gerkens (22, STVV), Isaac Kiese-Thelin (25, Bordeaux), Sven Kums (29, Watford), Henry Onyekuru (20, Everton), Josué Sá (25, Vitória Guimarães), Matz Sels (25, Newcastle), Uros Spajic (24, Toulouse), Lukasz Teodorczyk (26, Dinamo Kiev)



OUT:

Frank Acheampong (23, TJ Teda), Stéphane Badji (27, Kayserispor), Liam Bossin (20 Nottingham Forrest), Diego Capel (29, contract verbroken), Sebastien De Maio (30, Bologna), Nathan De Medina (19, Moeskroen), Idrissa Doumbia (19, Zulte Waregem), Wout Faes (19, Excelsior), Rafael Galhardo (25, Cruzeiro), Silvère Ganvoula (21, KV Mechelen), Michaël Heylen (23, Zulte Waregem), Aaron Leye Iseka (19, Zulte Waregem), Nathan Kabasele (23, Gaziantep FK), Andy Kawaya (20, KV Mechelen), Isaac Kiese-Thelin (25, Waasland-Beveren), Dylan Lambrecth (24, Union), Dodi Lukebakio (19, Charleroi), Hervé Matthys (21, FC Eindhoven), Fabrice N'Sakala (26, Alanyaspor), Bram Nuytinck (27, Udinese), Mile Svilar (18, Benfica), Youri Tielemans (20, AS Monaco), Trezeguet (22, Kasimpasa), Davy Roef (23, Waasland-Beveren), Jorn Vancamp (18, Roda JC) Sven Kums (l) naast Herman Van Holsbeeck © photo news.

Antwerp IN:

Joaquin Ardaiz (18, El Tanque Sisley), Dino Arslanagic (24, Moeskroen), Dylan Batubinsika (21, PSG), Sinan Bolat (28, Porto), Matheus Borges (25, Londrina EC), Aurelio Buta (20, Benfica), Alexander Corryn (23, KV Mechelen), Nader Ghandri (22, Club Africain), Reda Jaadi (22, KV Mechelen), Roberto Nunez (21, transfervrij), Obbi Oulare (21, Watford), Zotsara Randriambololona (23, Virton), Ivo Rodrigues (21, Porto), Moustapha Sall (31, Al-Arabi), Luka Stojanovic (23, Apollon Limassol), Joao Carlos Teixeira (24, Porto), Kafoumba Touré (23, Al-Qadisiya), Jelle Van Damme (33, LA Galaxy), Sambou Yatabaré (28, Werder Bremen)



OUT:

Nico Binst (25, Lierse), Maxime Biset (31, Westerlo), Fabien Camus (32, contract ontbonden), Dimitri Daeseleire (27, OHL), Tuur Dierckx (22, Waasland-Beveren), Joren Dom (27, Beerschot-Wilrijk), Frédéric Duplus (27, RC Lens), Isaac Koné (26, Cercle Brugge), Nicaise Kudimbana (31, Union), Johanna Omolo (28, Cercle Brugge), Jannes Vansteenkiste (24, Roda JC).

Club Brugge IN:

Elton Acolatse (21, Westerlo), Jordy Clasie (26, Southampton), Saulo Decarli (25, Braunschweig), Emmanuel Dennis (19, Luhansk), Guillaume Hubert (23, Standard), Erhan Masovic (18, Cukaricki), Riley McGree (18, Adelaide United), German Mera (27, Cali), Marvelous Nakamba (23, Vitesse Arnhem), Jérémy Perbet (32, AA Gent), Jordi Vanlerberghe (21, KV Mechelen)



UIT:

Elton-Ofoi Acolatse (22, STVV), Boli Bolingoli (21, Rapid Wien), Sébastien Bruzzese (28, KV Kortrijk), Jean-Charles Castelletto (22, Stade Brest), Claudemir (29, Al-Ahli), Sander Coopman (22, Zulte Waregem), Björn Engels (22, Olympiakos), Bernie Ibini (24, Vancouver Whitecaps), Lex Immers (31, ADO Den Haag), José Izquierdo (25, Brighton), Jérémy Perbet (32, KV Kortrijk), Tomas Pina (Villarreal), Dorin Rotariu (22, Moeskroen), Valerijs Sabala (22, Podbeskidzie), Dylan Seys (20, RKC Waalwijk), Nikola Storm (22, OH Leuven), Carlos Strandberg (21, Malmö), Ricardo van Rhijn (26, AZ Alkmaar) Dennis Bonaventure © belga.

Charleroi IN:

Nurio Fortuna (22, Braga), Marco Ilaimaharitra (22, Sochaux), Dodi Lukebakio (19, Anderlecht), Kaveh Rezaei (25, Esteghlal)



UIT:

Djamel Bakar (28, Tours), Roman Ferber (24, Union), Hamdi Harbaoui (32, Anderlecht), Clément Libertiaux (19, Moeskroen), Damien Marcq (28, AA Gent), Clinton Mata (24, Rc Genk), Ethan Poulain (20, La Louvière), Florent Stevance (28, Tubeke)

Racing Genk IN:

Joseph Aidoo (21, Hammarby), Manuel Benson (20, Lierse), Danny Vukovic (32, Sydney FC), Marcus Ingvartsen (21, Nordsjaelland), Joakim Maehle (20, Aalborg), Clinton Mata (24, Charleroi, huur), Ruslan Malinovskyi (24, Shakhtar Donetsk), Edon Zhegrova (18, STVV)



OUT:

Paolino Bertaccini (19, Arouca), Marco Bizot (26, AZ), Jean-Paul Boëtius (21, Feyenoord), Yoni Buyens (29, contract ontbonden), Timothy Castagne (21, Atalanta), Christophe Janssens (19, MVV, huur), Bennard Kumordzi (32, KV Kortrijk), Mathew Ryan (25, Brighton & Hove Albion), Tino-Sven Susic (25, Maccabi Tel Aviv, huur) Sandy Walsh (22, Zulte Waregem) Joakim Maehle en Manuel Benson © photo news.

KAS Eupen IN:

Akram Afif (20, Gijon), Souleymane Aw (18, Aspire Senegal), Moussa Diallo (26, Kelmis), Abdulkarim Hassan Fadlalla (24, Al-Sadd), Mbaye Leye (34, Zulte Waregem), Jordan Lotiès (33, Dijon), Assim Madibo (20, Lekhwiya), Carlos Martinez Castro (18, Aspire Senegal), Manaf Nurudeen (18, Aspire Senegal), Hamza Sanhaji (23, Al-Sadd), Nils Schouterden (28, KV Mechelen), Mickaël Tirpan (23, Moeskroen), Marc Valiente (30, Maccabi Haïfa), Nicolas Verdier (31, KV Mechelen)



UIT:

Fahad Abdulrahman (22, Al-Sadd), Samuel Asamoah (23, STVV), Joseph Biersard (26, Hamoir), Christian Brüls (28, Pafos), José-Maria Cases (30, ???), Guy Dufour (30, Roeselare), Henry Onyekuru (20, Everton/Anderlecht), Ntutu huko Radebe (overleden), Abdoulaye Sanogo (20, ???), Jeffrèn Suarez (29, Gr. Zürich), Mamadou Sylla (23, AA Gent), Nicolas Timmermans (34, RWDM) Nicolas Verdier © photo news.

Kortrijk IN:

Abdul Ajagun (24, Panathinaikos), Youcef Attal (21, Paradou AC), Larry Azouni (23, Nîmes Olympique), Sébastien Bruzzese (28, Club Brugge), Pylyp Budkivskyi (25, Shakhtar Donetsk), Gary Kagelmacher (29, Maccabi Haifa), Bennart Kumordzi (32, RC Genk), Christophe Lepoint (32, Zulte Waregem), Yevhen Makarenko (26, Dinamo Kiev), Jérémy Perbet, 32, Club Brugge), Bryan Verboom (25, Zulte Waregem)



UIT:

Tomislav Barbaric (28, geen club), Gertjan De Mets (30, Zulte Waregem), Dimitris Goutas (23, STVV), Joaozinho (28, Tondela), Michael Lallemand (24, Deinze), Xavier Mercier (28, Cercle Brugge), Thanassis Papazoglou (29, Aalesunds), Nebojsa Pavlovic (36, estopt), Idriss Saadi (25, RC Strasbourg), Sidy Sarr (21, Chateauroux), Michalis Sifakis (33, Samsunspor), Andriy Totovytskyi (26, Shakhtar Donetsk), Lars Veldwijk (26, FC Groningen) Christophe Lepoint © photo news.

Lokeren IN:

Jakov Filipovic (24, Inter Zapresic), Samy Kehli (26, Roeselare), Yusuf Lawal (19, Lion FC), Stefano Marzo (26, Heerenveen), Julian Michel (25, Waasland-Beveren), Tracy Mpati (25, Union SG), Luciano Slagveer (23, Heerenveen), Robin Söder (26, Esbjerg), Juan Pablo Torres (18, Georgia United)



OUT:

Eugene Ansah (22, Israëlische tweedeklasser), Serhiy Bolbat (24, Shahktar Donetsk), Jaja Coelho (31, Buriram United), Dieter Creemers (19, geen club), Ridwan Gyselinck (23, Eendracht Aalst), Nikola Jambor (21, NK Osijek), Dario Melnjak (24, NK Domzale), Evariste Ngolok (28, Aris Limassol), Branislav Ninaj (23, Osmanlispor), Ayanda Patosi (24, Cape Town City), Koen Persoons (34, OH Leuven), Luciano Slagveer (23, Twente) Luciano Slagveer (l) en Samy Kehli © photo news.

KV Mechelen IN:

Hassané Bandé (18, Salitas, BFa), Stefan Drazic (25, Vozdovac, Ser), Silvère Ganvoula (21, Anderlecht, huur), Andy Kawaya (21, Anderlecht), Nicklas Pedersen (29, KV Oostende), Faycal Rherras (24, transfervrij), Rob Schoofs (23, AA Gent), Ivan Tomesac (27, transfervrij)



OUT:

Aleksandar Bjelica (23, KV Oostende), Jeff Callebaut (20, Pafos, Cyp), Alexander Corryn (23, Antwerp, huur), Reda Jaadi (22, Antwerp), Jens Naessens (26, Westerlo), Jordy Peffer (20, Westerlo), Nils Schouterden (28, Eupen), Jordi Vanlerberghe (21, Club Brugge), Nicolas Verdier (30, Eupen) Nicklas Pedersen © photo news.

Excel Moeskroen IN:

Mohamed Aidara (27, W. Bremen), Selim Amallah (20, Tubeke), Taiwo Awoniyi (20, Liverpool), Logan Bailly (31, Celtic), Jonathan Bolingi (23, Standard), Frank Boya (21, 1860 München), Jean Butez (22, Lille), Nathan De Medina (19, Anderlecht), Christophe Diédhiou (29, G. Ajaccio), Bruno Godeau (25, KV Oostende), Omar Govea (21, FC Porto), Artur Jorge (23, SC Braga), Clément Libertiaux (29, Charleroi), Sébastien Locigno (22, Go Ahead Eagles), Yannis Mbombo (23, Örebro), Teddy Mézague (27, Leyton Orient), Lomalisa Mutambala (23, AS Vita Kinshasa), Antun Palic (29, Dinamo Boekarest), Dorin Rotariu (22, Club Brugge)



OUT:

Maksym Bah (20, KVK Westhoek), Théo Defourny (25, Tubeke), Matej Delac (25, terug naar Chelsea), Simon Diédhiou (26, OH Leuven), Nikola Gulan (28, geen club), David Hubert (29, OH Leuven), Nathan Kabasele (23, Gaziantep), Corentin Kocur (21, Esch), Cristian Manea (19, Cluj), Filip Markovic (25, RC Lens), Farouk Miya (19, terug naar Standard), Logan Ndembe (18, Oostende), Melvin Neves (21, geen club), Thibaut Peyre (24, Union), Stefan Simic (22, terug naar AC Milan), Luka Stojanovic (23, FC Antwerp), Mickael Tirpan (23, Eupen), Trezeguet (22, Kasimpasa)

KV Oostende IN:

Aleksandar Bjelica (23, KV Mechelen), Ibrahima Bah (18, Standard), Emmanuel Banda (19, Esmoriz), Thomas De Bie (20, Cercle Brugge), Zinho Gano (23, Waasland-Beveren), Nicolas Lombaerts (32, Zenit Sint-Petersburg), Logan Ndenbe (17, Moeskroen), Nicolas Rajsel (24, Union), Ramin Rezaeian (27, Persepolis), Mike Vanhamel (27, Lierse), Richairo Zivkovic (20, Ajax)



OUT:

Fabien Antunes (25, STVV), Jean Chopin (22, Petingen), Gohy Bi Cyriac (27, Sivasspor), Landry Dimata (19, Wolfsburg), Yassine El Ghanassy (27, FC Nantes), Bruno Godeau (25, Moeskroen), Sébastien Locigno (21, Moeskroen), Adam Marusic (24, Lazio Roma), Didier Ovono (34, FC Paris), Nicklas Pedersen (29, KV Mechelen), Silvio Proto (34, Olympiakos), Justin Verlinden (20, Knokke) Nicolas Lombaerts © belga.

Standard IN:

Uche Agbo (21, Watford, Eng), Carlinhos (23, Estoril, Por), Luis Pedro Cavanda (26, Galatasaray, Tur, huur), Duje Cop (27, Cagliari, Ita), Paul-José Mpoku (25, Chievo, Ita), Guillermo Ochoa (32, Málaga, Spa), Sébastien Pocognoli (30, Brighton & Hove Albion, Eng)



OUT:

Darwin Andrade (26, Deportivo Cali, Col), Ibrahima Bah (18, KV Oostende), Ishak Belfodil (25, Werder Bremen, Dui), Jonathan Bolingi (23, Moeskroen, huur), Ibrahima Cissé (23, Fulham, Eng), Hugo Cuypers (20, Ergotelis, Gri), Jean-Luc Dompé (22, Amiens, Fra, huur), Matthieu Dossevi (29, Metz, Fra, huur), Guillaume Hubert (23, Club Brugge), Jonathan Legear (30, STVV), Ryan Mmaee (Waasland-Beveren, huur), Samy Mmaee (20, MVV, Ned), Jonathan Okita (21, MVV, Ned), Benito Raman (22, Fortuna Düsseldorf, Dui, huur), Benjamin Tetteh (20, Bohemians Praag, Cze, huur), Birama Touré (25, Auxerre, Fra), Mohamed Yattara (24, Auxerre, Fra)

STVV IN:

Elton-Ofoi Acolatse (22, Club Brugge), Fabien Antunes (22, Oostende), Samuel Asamoah (23, vrije speler), Sergio Ayala (24, Valencia CF) Jordan Botaka (24, Leeds), Cristian Ceballos (24, Charlton), Charis Charisis (22, Saloniki), Dimitri Goutas (23, Olympiakos), Babacar Gueye (22, Hannover 96), Stelios Kitsiou (23, Saloniki), Jonathan Legear (30, Standard), Maarten Schevenels (18, Genk), Kenny Steppe (26, Zulte-Waregem), Jorge Teixeira (31, Charlton), Igor Vetokele (25, Charlton)



OUT:

Mamadou Bagayoko (27, OHL), Boli Bolingoli (22, Club Brugge), Sebastien Bruzzese (28, Club Brugge), Cristian Cuevas (22, Chelsea), Dakonam Djené (25, Getafe), Ruben Fernandes (31, Portimonense), Pieter Gerkens (22, Anderlecht), Wolke Janssens (22, Lierse), Brandon Mechele (24, Club Brugge), Stef Peeters (25, Caen), Nick Proschwitz (30, geen ploeg), Jorge Pulido (26, Huesca), Iebe Swers (20, Lommel), Fabien Tchenkoua (24, geen ploeg), Pierrick Valdivia (29, Nïmes), Yanno Vanwelkenhuysen (20, Wijgmaal) Fabien Antunes © belga.

Waasland-Beveren IN:

Victorien Angban (20, Chelsea), Tuur Dierckx (22, Antwerp), Ryan Mmaee (19, Standard), Ryota Morioka (26, Slask Wroclaw), Davy Roef (23, Anderlecht), Jur Schryvers (20, Club Brugge), Isaac Kiese Thelin (25, Anderlecht), Joachim Van Damme (26, geen club)



OUT:

Kjetil Borry (22, Roeselare), Alessandro Cerigioni (24, Roeselare), Aaron Dhondt (21, Knokke FC), Zinho Gano (23, KV Oostende), Nicolas Orye (18, Heist), Senne Van Dooren (20, Berchem Sport), Gilles Van Remoortere (20, VW Hamme)