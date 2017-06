Transferoverzicht Jupiler Pro League zomermercato 2017

Door: redactie

Het transfergeweld is in alle hevigheid losgebarsten. Welke speler trekt naar waar? Hieronder vindt u alvast een handig overzicht van alle transfers die de 16 clubs uit de Jupiler Pro League realiseerden.

AA Gent IN: Mamadou Sylla (23, Sen, AS Eupen)

Aboubakary Koita (18, Bel, ASV Geel)

Franko Andrijasevic (25, Kro, NK Rijeka)

Ricardo Avila (20, Pan, FC Chorrillo)

Lior Inbrum (21, Isr, FC Ashdod)

Damien Marcq (28, Fra, Charleroi)

Nicolas Raskin (16, Bel, Anderlecht)



OUT: Ibrahim Rabiu (25, Nig, Slovan Bratislava)

Brian Vandenbussche (35, Bel, Cercle Brugge)

Hatem Abd Elhamed (26, Isr, FC Ashdod)

Gustav Wikheim (24, Noo, FC Midtjylland)

Emir Kujovic (29, Zwe, Durgardens)

Peter Olayinka (21, Nig, Zulte Waregem)

Ofir Davidzada (26, Isr, Maccabi Tel-Aviv) Mamadou Sylla © photo news.

Anderlecht IN: Sven Kums (29, Bel, Watford)

Pieter Gerkens (22, Bel, STVV)

Matz Sels (25, Bel, Newcastle)

Henry Onyekuru (20, Nig, gehuurd van Everton)



OUT: Youri Tielemans (20, Bel, Monaco)

Hervé Matthys (21, Bel, FC Eindhoven)

Michaël Heylen (23, Bel, Zulte Waregem)

Sebastien De Maio (30, Fra, Bologna)

Aaron Leya Iseka (19, Bel, Zulte Waregem)

Stéphane Badji (27, Sen, Kayserispor)

Andy Kawaya (20, Bel, KV Mechelen)

Nicolas Raskin (16, Bel, AA Gent) Sven Kums (l) naast Herman Van Holsbeeck © photo news.

Antwerp IN: /



OUT: Michiel Jaeken (21, Bel, Westerlo)

Club Brugge IN: German Mera (27, Col, Deportivo Cali)

Elton Acolatse (21, Ned, Westerlo)

Erhan Masovic (18, Ser, FK Cukaricki)

Emmanuel Bonaventure Dennis (19, Nig, Zorya Luhansk)

Guillaume Hubert (23, Bel, Standard)

Marvelous Nakamba (23, Zim, Vitesse)

Jordi Vanlerberghe (20, Bel, KV Mechelen)



OUT: Sébastien Bruzzese (28, Bel, KV Kortrijk)

Boli Bolingoli (22, Bel, Rapid Wien)

Fran Brodic (20, Kro, SV Roeselare)

Lex Immers (31, Ned, nog geen nieuwe club) Dennis Bonaventure © belga.

Charleroi IN: Kaveh Rezaei (25, Irn, Esteghlal FC)

Nurio Fortuna (22, Ago, SC Braga)



OUT: Roman Ferber (24, Bel, Union)

Damien Marcq (28, Fra, AA Gent)

Djamel Bakar (28, Fra, einde contract)

Racing Genk IN: Joakim Maehle (20, Den, Aalborg)

Manuel Benson (20, Bel, Lierse)

Danny Vukovic (32, Aus, Sydney FC)

Ruslan Malinovskyi (24, Oek, Sh. Donetsk)



OUT: Bennard Kumordzi (32, Gha, KV Kortrijk)

Sandy Walsh (22, Ned, Zulte Waregem)

Marco Bizot (26, Ned, AZ) Joakim Maehle en Manuel Benson © photo news.

KAS Eupen IN: Abdul Manaf Nurudeen (18, Gha, Aspire Senegal)

Souleymane Aw (18, Sen, Aspire Senegal)

Carlos Martinez ( 18, CRI, Aspire Senegal)

Nicolas Verdier (30, Fra, KV Mechelen)



OUT: Mamadou Sylla (23, Sen, AS Eupen)

Guy Dufour (30, Bel, einde contract)

Joseph Biersard (26, Bel, RRC Hamoir) Nicolas Verdier © photo news.

Kortrijk IN: Bennard Kumordzi (32, Gha, RC Genk)

Bryan Verboom (25, Bel, gehuurd van Zulte Waregem)

Christophe Lepoint (32, Bel, Zulte Waregem)

Sébastien Bruzzese (28, Bel, Club Brugge)



OUT: Joãozinho (27, Por, Tondela)

Gertjan De Mets (30, Bel, Zulte Waregem)

Lars Veldwijk (25, Ned, verhuurd aan Aalesund FK) Christophe Lepoint © photo news.

Lokeren IN: Robin Söder (26, Zwe, Esbjerg EfB)

Luciano Slagveer (23, Ned, Heerenveen)

Samy Kehli (26, Fra, Roeselare)

Stefano Marzo (26, Bel, Heerenveen)

Tracy Mpati (25, Bel, Union)



OUT: Barry Boubacar Copa (37, Ivo, einde contract)

Georgios Galitsios (30, Gri, einde contract)

Ayanda Patosi (24, Zaf, contract ontbonden)

Ridwan Gyselinck (23, Bel, Eendracht Aalst)

Nikola Jambor (21, Kro, verhuurd aan NK Osjiek) Luciano Slagveer (l) en Samy Kehli © photo news.

KV Mechelen IN: Faycal Rherras (24, Bel, Heart of Midlothian)

Dimitris Kolovos (24, Gri, Olympiakos)

Ahmed El Messaoudi (21, Bel, Lierse)

Nicklas Pedersen (29, Den, KV Oostende)

Andy Kawaya (20, Bel, KV Mechelen)



OUT: Jordy Peffer (20, Bel, verhuurd aan Westerlo)

Christian Osaguona (26, Nig, einde contract)

Reda Jaadi (22, Bel, einde contract)

Jens Naessens (26, Bel, Westerlo)

Jordi Vanlerberghe (21, Bel, Club Brugge)

Nicolas Verdier (30, Fra, Eupen) Nicklas Pedersen © photo news.

Excel Moeskroen IN: Yannis Mbombo (23, Bel, Örebro SK)

Clément Libertiaux (19, Bel, Charleroi)



OUT: Thibaut Peyre (24, Fra, Union)

Logan Ndembe (17, Bel, KV Oostende)

KV Oostende IN: Ibrahima Bah (18, Bel, Standard)

Thomas De Bie (20, Bel, Cercle Brugge)

Nicolas Lombaerts (32, Bel, Zenit Sint-Petersburg)

Logan Ndembe (17, Bel, Moeskroen)

Nicolas Rajsel (24, Fra, Union)

Ibrahima Conte (26, Gui, Waasland-Beveren)

Sebastien Locigno (21, Bel, Go Ahead Eagles)

Richairo Zivkovic (20, Ned, Ajax)

Emmanuel Banda (19, Zam, Esmoriz)



OUT: Fabien Antunes (25, Fra, Sint-Truiden)

Jean Chopin (22, Fra, einde contract)

Didier Ovono (34, Gab, einde contract)

Nicklas Pedersen (29, Den, KV Oostende)

Justin Verlinden (20, Bel, Knokke)

Yannick Loemba (27, Bel, einde contract)

Landry Dimata (19, Bel, Wolfsburg)

Adam Marusic (24, Mon, Lazio) Nicolas Lombaerts © belga.

Standard IN: Sebastien Pocognoli (29, Bel, West Brom)



OUT: Guillaume Hubert (23, Bel, Club Brugge)

Ibrahima Bah (18, Bel, KV Oostende)

Jean-Luc Dompé (21, Fra, verhuurd aan Amiens)

Eyong Enoh (31, Kam, einde contract)

STVV IN: Marten Schevenels (19, Bel, RC Genk)

Fabien Antunes (25, Fra, KV Oostende)

Jordan Botaka (24, Ned, Leeds United)

Igor Vetokele (25, Bel, gehuurd van Charlton)

Babacar Gueye (22, Sen, gehuurd van Hannover)



OUT: Roman Bezus (26, Oek, einde contract)

Pierrick Valdivia (29, Fra, contract verbroken)

Fabien Tchenkoua (24, Fra, contract verbroken)

Mamadou Bagayoko (27, Ivo, einde contract)

Nick Proschwitz (30, Dui, einde contract)

Pieter Gerkens (21, Bel, Anderlecht)

Stef Peeters (25, Bel, SM Caen) Fabien Antunes © belga.

Waasland-Beveren IN: Joachim Vandamme (25, Bel, schorsing tot januari)

Ryota Morioka (26, Jap, Slask Wroclaw)

Jur Schryvers (20, Bel, Club Brugge)



OUT: /