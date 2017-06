Brussels advocatenkantoor gaat ouders van jonge voetballers juridisch begeleiden

YP

28/06/17 - 23u36 Bron: Belga

"Makelaars proberen zich over steeds jongere voetballers te ontfermen", bekende Jean Kindermans, directeur van de jeugdopleiding van landskampioen RSC Anderlecht. © photo_news.

Een Brussels advocatenkantoor heeft met 'Cresta Talents' een programma ontwikkeld om ouders van jonge en beloftevolle voetballers juridisch te begeleiden, zo werd vanavond bekendgemaakt in het nationaal trainingscentrum in Tubeke.

Met Cresta Talents lanceert het kantoor, gespecialiseerd in sportrecht, als eerste in België een drieledig begeleidingsprogramma dat juridische bijstand biedt aan ouders en spelers vanaf twaalf jaar doorheen de sportieve carrière van laatstgenoemden. Drieledig, omdat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de ontwikkelingfases waarin de jonge voetballers zich bevinden.



Opvallend is vooral de erg jonge leeftijd waarop de begeleiding gestart kan worden. "In de ontwikkeling richting profvoetbal zijn er immers een reeks valkuilen waarmee er rekening gehouden moet worden", verduidelijkte medeoprichter Wouter Janssens. "Onze drie niveau's evolueren samen met de carrière. Op de eerste plaats spreken we dus eerst de ouders aan, op termijn kan dat de speler worden."



De voorbije jaren kwam het ook in België enkele keren tot conflicten tussen clubs van minderjarige spelers en hun ouders of vertegenwoordigers, waarbij de zaak van Jason Lokilo het meest in het oog sprong. Toen die twaalf was, kregen zijn ouders van RSC Anderlecht 75.000 euro in ruil voor hun handtekening, de zogenoemde sterkmaking. Maar op de zestiende verjaardag van de Belgische Congolees in 2014, ging zijn vader niet meer akkoord met de voorwaarden van paars-wit. Het profcontract werd niet ondertekend, waarop Anderlecht Lokilo voor de rechter daagde en 450.000 euro schadevergoeding eiste. De club werd uiteindelijk in het gelijk gesteld en kreeg een schadevergoeding van 140.000 euro.