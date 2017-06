Gokboete voor Deschacht vier keer zo hoog als voor Antwerp-speler omdat hij geen schuldinzicht toonde

Ken Standaert

28/06/17 - 14u35

Tuur Dierckx moet 6.000 euro betalen, Olivier Deschacht 24.000. © kos.

Anderlecht-speler Olivier Deschacht moet een boete van 24.000 euro betalen omdat hij (online) op voetbalwedstrijden heeft gegokt. Dat besliste de Kansspelcommissie. Deschachts broer Xavier, die volgens Olivier met zijn account gokte, en Antwerp-speler Tuur Dierckx moeten elk dan weer 6.000 euro betalen. De boete van Olivier Deschacht ligt hoger, omdat hij geen schuldinzicht toonde en niet goed meewerkte aan het onderzoek. De verdediger en man van Temptation Island-presentatrice Annelien Coorevits is altijd blijven ontkennen dat hij gegokt had.

© photo news.

Met de gokrekening van Olivier Deschacht (36) bij Unibet werd de voorbije zeven jaar geld ingezet op welgeteld 2.622 sportweddenschappen. Er werd ook 67 keer gegokt op wedstrijden van 'zijn' Anderlecht. Vier keer werd voorspeld dat zijn ploeg zou verliezen. De Kansspelcommissie had een boete van 100.000 euro geëist, maar Deschacht zelfs moet dus 'maar' 24.000 euro betalen.



"We hebben momenteel enkel nog maar het bedrag van de boete te horen gekregen, geen motivatie", aldus Deschachts advocaat Luc Deleu. "Ik moet Olivier zelf nog op de hoogte brengen. Of we in beroep zullen gaan? We kennen de motivatie nog niet dus op dit moment kan ik dat nog niet zeggen."



Benfica

De speurders struikelden vooral over een wedstrijd tegen Benfica in november 2013. Deschacht won toen 757 euro door te voorspellen dat Anderlecht zou verliezen, terwijl hij zelf op het veld stond. Volgens Deschacht en zijn verdediging was dat het bewijs van onschuld van de verdediger, bij winst zou hij een premie van 40.000 gekregen hebben, maar daar had de Kansspelcommissie dus geen oren naar.