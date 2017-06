Officieel: Vukovic moet landgenoot Mathew Ryan opvolgen bij Racing Genk

Door: redactie

27/06/17 - 16u41 Bron: Belga

© afp.

De Australiër Danny Vukovic is de nieuwe doelman van Racing Genk. De 32-jarige voormalige jeugdinternational komt over van het Australische Sydney FC en tekende in de Luminus Arena een contract voor twee jaar, met optie voor nog eens twee seizoenen, zo maakte Racing Genk vandaag bekend.

Bij de Limburgers moet Vukovic de opvolger worden van zijn landgenoot Mathew Ryan. De Australische nummer een werd in de tweede seizoenshelft gehuurd van het Spaanse Valencia, dat hem onlangs definitief liet vertrekken naar de Engelse promovendus Brighton & Hove Albion.



"Vukovic is een ervaren doelman die reeds 220 wedstrijden speelde in de Australische eerste klasse", klinkt het in de persmededeling. "Na passages bij onder andere Perth en Central Coast speelde Vukovic afgelopen jaar een schitterend seizoen bij Sydney FC. Hij won er het kampioenschap en werd met maar liefst 16 clean sheets uitgeroepen tot Doelman van het Jaar. Dat leverde hem ook een selectie op voor het Australische nationale team waarmee hij vorige week (samen met Mathew Ryan) de Confederations Cup speelde. Danny is een doelman die actief deelneemt aan het spel, en past hiermee zeer goed bij de speelwijze van KRC Genk. Hij is momenteel in Australië en sluit zo snel mogelijk aan bij de spelersgroep."