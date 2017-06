AA Gent "niet op de hoogte van pushen Linard als kandidaat-bondsvoorzitter"

Rudy Nuyens

27/06/17 - 09u38

Gérard Linard. © belga.

Tegenkandidaat Gilbert Timmermans noemde het na de verkiezing van Gérard Linard tot bondsvoorzitter "onbegrijpelijk dat de Vlaamse profclubs voor een ééntalig Franstalige voorzitter hadden gekozen", maar nu blijkt dat niet alle profclubs op de hoogte waren van het pushen van Linard vanuit de Pro League.

Timmermans en Linard. © BELGA.

De kandidatuur van Gérard Linard als voorzitter van de voetbalbond werd gelanceerd en gepusht vanuit de profclubs, met eerste ondervoorzitter van de voetbalbond Bart Verhaeghe op kop. Maar nu blijkt dat de kandidatuur van Linard niet gestuurd werd vanuit de Pro League als dusdanig. Michel Louwagie zetelt als manager van AA Gent in de raad van bestuur van de Pro League, maar hij zat niet mee achter het idee. "Er wordt nu gezegd dat het onbegrijpelijk is dat de Vlaamse profclubs de kandidatuur van Linard steunden", zegt Louwagie. "Maar ik was niet op de hoogte van het naar voor schuiven van Linard, evenmin als eender wie anders binnen AA Gent. Wij hebben niks tegen die meneer. Hij heeft zeer goed werk geleverd als CEO ad interim bij de voetbalbond. Hij is er in geslaagd om een financieel scheefgetrokken situatie weer recht te trekken. Maar met alle respect dat we voor zijn werk hebben: ik wist er als bestuurder van de Pro League niks van dat hij naar voor geschoven zou worden."