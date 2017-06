Antwerp gaat samenwerken met FC Porto

Door: Raf Van Dyck

26/06/17 - 07u07

D'Onofrio vorige week met Bölöni op training. © photo news.

Antwerp heeft een samenwerkingsovereenkomst opgezet met FC Porto. Beide clubs zullen in eerste instantie kennis en expertise uitwisselen rond jeugdwerking en op regelmatige basis oefenwedstrijden spelen. Of ze ook spelers zullen uitwisselen, is nog niet duidelijk. De keuze voor de Portugese topclub is geen toeval. Luciano D'Onofrio, de nieuwe sportief directeur van Antwerp, was in het verleden een tijd algemeen directeur bij de Draken en onderhoudt sindsdien nauwe banden met de club van kersvers trainer Sérgio Conceição. Sinds 1998 had Antwerp ook al een succesvolle overeenkomst met Manchester United, maar door structurele en financiële problemen op de Bosuil trokken de Mancunians enkele seizoenen geleden de stekker uit die samenwerking.