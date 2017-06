Leye naar B-kern, fans verwelkomen De Sart en ook Kastanos op komst

Jonas Van De Veire

Geen Mbaye Leye op de sfeertraining van Essevee. De Senegalees werd officieel teruggezet naar de B-kern na zijn publieke uithaal van afgelopen donderdag. De afwikkeling van zijn contractsituatie zal een advocatenslag worden. De supporters van de bekerwinnaar mochten, naast de zeven gekende zomertransfers, nóg een nieuw gezicht verwelkomen. Julien De Sart (22) komt, zoals verwacht, over van Middlesbrough op uitleenbasis. Essevee bedong ook een aankoopoptie voor de middenvelder. Mogelijk mag de fusieclub snel weer een nieuwkomer begroeten. De huurovergang van Juventus-middenvelder Grigoris Kastanos (19) is rond. Maar de achtvoudig Cypriotisch international sluit later aan omdat hij momenteel geblesseerd is. (VDVJ)