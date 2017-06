Club Brugge ontvangt Spaanse subtopper Athletic Bilbao voor Brugse Metten

Thomas Lissens

23/06/17 - 12u21

Aritz Aduriz. © afp.

De afgelopen twee jaar vonden de Brugse Metten niet plaats, omdat Club Brugge telkens de Super Cup moest spelen. Dit jaar is dat niet het geval en dus zal blauw-zwart de galamatch weer organiseren. Vandaag werd de tegenstander alvast bekendgemaakt: het Spaanse Athletic Bilbao.

Bilbao eindigde afgelopen seizoen als zevende in de Primera Division. Bilbao was afgelopen seizoen nog tegenstander van Racing Genk in de Europa League en de bekendste namen in de selectie zijn Aritz Aduriz, Aymeric Laporte, Inaki Williams en Iker Munían



Bilbao, die hun hoofdcoach Ernesto Valverde zagen vertrekken naar FC Barcelona, is een traditieploeg in La Liga. De Basken werden al 8 keer kampioen en haalden liefst 24 keer de Copa del Rey binnen, enkel FC Barcelona doet beter. De Brugse Metten vinden plaats op 21 juli, om 19 uur. Voor abonnees van Club Brugge zijn de Brugse Metten gratis toegankelijk.