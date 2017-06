Jonge trainers krijgen (en grijpen) kansen in Europese competities: "Ze doen alles vanuit hun onderbuik"

Thomas Lissens

Jardim, Van Bronckhorst, Howe (rechts, boven) en Nagelsmann. © PHOTO NEWS.

Deze maand stelde Schalke 04 de amper 31-jarige Domenico Tedesco aan als hoofdcoach. De Italiaan maakte de overstap van tweedeklasser Erzgebirge Aue, wordt de jongste coach ooit van de 'Köningsblauen' en past zo in het rijtje van (piep)jonge coaches die de afgelopen seizoenen een kans kregen in de Bundesliga. En ook in andere Europese (top)competities bewijzen steeds meer jonge trainers dat leeftijd slechts een getal is. Wij belichten de situaties in België, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje en pikken er telkens een jonge coach uit.

1. België: Yannick Ferrera (36) Yannick Ferrera. © belga. Er werkten dan wel nog nooit zo weinig Belgische coaches in de Jupiler Pro League, maar voor jonge trainers biedt de Belgische hoogste klasse wel opportuniteiten. Met René Weiler (43), Philippe Clement (43) en Ivan Leko (39) lopen er redlijk wat jonge veulens rond in de Jupiler Pro League, maar de benjamin van de groep is KV Mechelen-coach Yannick Ferrera. De zoon van Spaanse ouders is nog altijd maar 36 jaar oud, maar hij draait toch al een tijdje mee in eerste klasse.



Ferrera zette in 2003, op 23-jarige leeftijd, een punt achter zijn voetbalcarrière (hij speelde toen bij RSD Jette, na eerdere periodes bij onder meer KSK Beveren en AFC Tubeke, red.). Hij concentreerde zich op zijn studies lichamelijke opvoeding en trainde de jeugd van Maccabi Brussels en Anderlecht, waar hij talenten als Charly Musonda Junior en Youri Tielemans onder zijn hoede had.



Daarna werkte het neefje van Manu en Emilio Ferrera onder trainer Michel Preud'homme als video-analist bij AA Gent en Al Shabab en in 2012 kreeg hij op amper 32-jarige leeftijd zijn kans als hoofdcoach van Charleroi (officieel werkte hij onder Luka Peruzovic, omdat Ferrera nog niet het juiste Pro Licence-diploma had. Maar was in wezen wel gewoon de hoofdcoach, red.). Via STVV en Standard belandde Ferrera dan in september van vorig jaar bij KV Mechelen en met 'Malinwa' deed de Brusselaar het uitstekend. Mechelen greep maar net naast een ticket voor play-off 1. Lees ook Met dit straf elftal had België momenteel kunnen schitteren op het EK U21

2. Engeland: Eddie Howe (39) © getty. In de miljardencompetitie die de Premier League steeds meer is geworden, kunnen de Engelse eersteklassers zich geen gok permitteren met een jonge, onervaren coach. Maar een uitzondering op die regel is AFC Bournemouth, dat met Eddie Howe (39) een jonge manager aan het roer heeft. Maar wel een jonge manager die zijn strepen al ruimschoots heeft verdiend in het profvoetbal.



Howe doorliep als speler de jeugdreeksen van Bournemouth en hij speelde uiteindelijk 237 matchen in de hoofdmacht van 'The Cherries' alvorens de overstap te maken naar Portsmouth. Bij 'Pompey' liep hij een zware knieblessure op en met behulp van de fans (die 13.500 pond inzamelden) werd Howe opnieuw naar Bournemouth gehaald. Maar de knieblessure bleef de Brit parten spelen en op zijn 29ste moest Howe een punt achter zijn carrière zetten.



Rond 2008 kende Bournemouth, dat in de League Two (vierde klasse, red.) speelde, financiële problemen en uit kostenoverweging werd Howe benoemd tot assistent-trainer. Toen manager Jimmy Quinn rond nieuwjaar werd ontslagen - Bournemouth leek een vogel voor de kat - kreeg Howe dan zijn kans als hoofdcoach en dat bleek een succes. Hij haalde Bournemouth uit het slop en kreeg flink wat aanbiedingen.



In 2011, Howe was toen al met Bournemouth naar de League One gepromoveerd, ging hij in op die van tweedeklasser Burnley, maar in oktober keerde hij toch terug naar zijn grote liefde. Die loodste hij tussen 2012 en 2015 van de derde klasse naar de Premier League, waar de club nog steeds vertoeft en afgelopen seizoen knap negende werd. © getty.

3. Italië: Christian Bucchi (40) In de Serie A gunt Sassuolo Christian Bucchi komend seizoen de kans om als trainer te debuteren in de Serie A. De 40-jarige Italiaan komt over van tweedeklasser Perugia, de ploeg die hij naar een knappe vierde plaats dirigeerde in de Serie B. Sassuolo, in de poules van de Europa League afgelopen seizoen nog een tegenstander van Racing Genk, eindigde als twaalfde in de hoogste afdeling. Maar de club uit de Italiaanse provincie Modena verloor haar vorige coach Eusebio Di Francesco wel aan AS Roma.



Waar in de Serie A traditiegetrouw ervaren coaches de plak zwaaien, krijgen ook in de laars jonge trainers steeds meer de kans om zich te tonen. Vincenzo Montella (43) staat aan het roer bij AC Milan, Simone Inzaghi (41) bij Lazio Roma en nu krijgt Bucchi dus subtopper Sassuolo onder zijn hoede. Afwachten hoe Bucchi, die tijdens zijn spelerscarrière vooral goals maakte in de Italiaanse tweede klasse, het er vanaf zal brengen. Christian Bucchi. © kos.

4. Duitsland: Julian Nagelsmann (29) © afp. Julian Nagelsmann is met voorsprong de jongste trainer in dit lijstje én het levende bewijs dat ervaring geen vereiste is om een uitstekende coach te zijn. Nagelsmann was nooit profvoetballer. Hij voetbalde in de jeugd bij Augsburg en 1860 München, maar moest door een blessure al snel zijn voetbaldroom opbergen. Of toch niet helemaal? Nagelsmann verplaatste zijn focus al snel naar het trainersschap.



Hij begon zijn trainersloopbaan in 2008 als assistent bij de U17 van 1860 München en werd al in 2016 aangesteld als hoofdcoach van Hoffenheim. Nagelsmann, op dat moment amper 28 jaar en 6 maanden (wat hem de jongste coach ooit in de Bundesliga maakte, red.), kreeg een ploeg onder zijn hoede die op de voorlaatste plaats prijkte. Maar Hoffenheim kon degradatie vermijden en het seizoen erop drukte Nagelsmann echt wel zijn stempel.



4-4-2, 3-5-2, 4-3-3 of 4-3-2-1: Hoffenheim speelde het allemaal afgelopen seizoen, en soms werd het systeem zelfs tijdens de rust aangepast. Nagelsmann is een fan van hoge pressing - "de weg naar doel is korter als je de bal hoog verovert" - en zijn filosofie levert bovendien resultaat op. Hoffenheim versloeg onder meer Bayern München -Bayern-coach Ancelotti had elf seizoenen in het profvoetbal op zijn teller staan toen Nagelsmann in 1987 werd geboren- en pakte op het einde van de rit zelfs een ticket voor de voorronde van de Champions League. © afp.

5. Frankrijk: Leonadro Jardim (42) © getty. In de Franse Ligue 1 wordt momenteel veel minder de kaart van de jongere trainers getrokken. Nochtans geldt in Frankrijk een opvallende regel die zegt dat de eersteklassers geen trainers van ouder dan 65 jaar in dienst mogen nemen. Maar afgelopen maand nog kreeg Nantes toch de toestemming om Leicester-mirakelman Claudio Ranieri naar het westen van Frankrijk te halen.



De jongste trainer in de Ligue 1 wordt komend seizoen (zonder ongelukken) Leonardo Jardim. De Portugese coach van Monaco, de nieuwe ploeg van Youri Tielemans en Soualiho Meïté, is 42 jaar oud en heeft er op zijn zachtst gezegd een opvallend parcours opzitten.



Jardim voetbalde nooit en studeerde lichamelijke opvoeding aan de Universiteit van Madeira, voor zijn thesis onderzocht hij de hoekschoppen op het EK van 1996. Toen hij die studie koos, wist Jardim al dat hij trainer wilde worden en in 2001 begon hij als assistent bij de Portugese derdeklasser Camacha. Hij knokte zich naar de top van het Portugese voetbal en in 2011 kreeg hij Braga onder zijn hoede.



Via Olympiakos en Sporting Lissabon ging het dan in 2014 naar Monaco en met de club uit het Prinsdom gooide Jardim, geboren in Venezuela, hoge ogen. Afgelopen seizoen maakte hij de slapende reus helemaal wakker: Monaco werd kampioen met een jonge ploeg en haalde de halve finales van de Champions League. De Monegasken zullen na hun boerenjaar flink wat sterkhouders zien vertrekken en het is aan Tielemans en Meïté om Jardim komend seizoen bij te staan. © photo news.

6. Nederland: Giovanni van Bronckhorst (42) © getty. De jongste trainer in de Eredivisie was afgelopen seizoen Heracles-trainer John Stegeman (40), maar de opvallendste coach was natuurlijk Giovanni van Bronckhorst. De nu 42-jarige ex-international loodste Feyenoord in zijn tweede seizoen als hoofdtrainer naar de eerste landstitel sinds 1999. Van Bronckhorst liet een nieuwe, frisse wind door De Kuip waaien en ging met de grove borstel door de selectie.



Het trainerschap bij de hoofdmacht van Feyenoord is de eerste job van Van Bronckhorst op het hoogste niveau. Hij trainde voordien onder meer Jong Feyenoord en gaf jongeren als Rick Karsdrop (nu op de radar van onder meer Napoli) en Lucas Woudenberg de kans om hun debuut te maken in het eerste elftal. © anp.

7. Spanje: Pablo Machin (42) © epa. Het verhaal van Pablo Machin lijkt op dat van Eddie Howe en Julian Nagelsmann. De nu 42-jarige trainer van de Spaanse promovendus Girona was een veelbelovende rechtsachter bij Numancia, maar in 1998 moest hij door een zware knieblessure een einde maken aan zijn carrière als speler.



Twee jaar later begon hij als jeugdtrainer bij Numancia en tussen 2007 en 2011 fungeerde hij als assistent van de hoofdtrainers van de club uit Soria. In 2011 werd hij vervolgens gepromoveerd tot hoofdtrainer en dat seizoen eindigde de club tiende in de Spaanse tweede klasse. Ook het seizoen erop bleef Numancia hangen in de grijze middenmoot en daarop besloot Machin zelf om te vertrekken.



In 2014 trok hij vervolgens naar Girona en daar was de opdracht duidelijk: degradatie uit de Segunda Division vermijden. Dat lukte en nadien volgden twee goede seizoenen, maar Girona sneuvelde telkens in de play-offs om promotie. Uitstel bleek echter geen afstel te zijn, want afgelopen seizoen eindigde Girona als tweede en dwong het zo rechtstreekse promotie naar La Liga af. Op zijn 42ste zal Machin dus voor het eerst actief zijn in de Primera Division. Machin tijdens de promotieviering. © kos.