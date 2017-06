Werkloze profvoetballer krijgt 1.320 euro per maand

Kjell Doms

22/06/17 - 07u45

Ook deze Copa zit (voorlopig) zonder ploeg. © belga.

Profvoetballers zijn doorgaans een luxueuze levensstijl gewend. De meesten schrikken zich dan ook rot als ze zien wat er maandelijks op hun rekening wordt gestort eenmaal ze zonder club vallen. Een profvoetballer die terugvalt op de 'dop' krijgt bruto 2.200 euro. "Maar daar wordt nog RSZ afgehouden dus houden ze nog 60 procent netto over", vertelt Sporta-secretaris Stijn Boeykens. Goed voor een netto bedrag van 1.320 euro. "Voor voetballers die er hun hele carrière een bepaalde levensstandaard op na hebben gehouden, is dat even slikken, ja. Anderen zijn dan weer tevreden dat ze nog iets krijgen, omdat ze gewoon niet weten dat ze recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Voor het grootste deel van de spelers die hier terechtkomen, is het slechts een tussenoplossing. Zij kunnen die uitkering gebruiken om enkele maanden te overbruggen in de hoop dat ze snel weer elders aan de slag kunnen."