Nieuwe coach Anastasiou leidt eerste training bij Kortrijk

Door: redactie

21/06/17 - 17u49 Bron: Belga

© belga.

Ook KV Kortrijk is vandaag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. De Griek Yannis Anastasiou stond voor het eerst voor de spelersgroep.

De eerste training, die zo'n anderhalf uur duurde, was de eerste kans voor de fans om aanwinsten Bennard Kumordzi, Christophe Lepoint, Bryan Verboom en Sébastien Bruzzese in actie te zien.



"Ons team staat nog niet helemaal op poten, maar dat zal wel snel gebeuren", legde voorzitter Joseph Allijns uit. "De nieuwe technische staf laat ondertussen een nieuwe wind waaien door de club."



Middenvelder Hannes Van De Bruggen was blij opnieuw aan de slag te kunnen. "Vakantie is altijd leuk, maar het mag niet te lang duren. Ik ben blij terug op het veld te staan. Er heerst een leuke sfeer op de club. Het is voor iedereen leuk terug te keren."



Vrijdag speelt KVK zijn eerste voorbereidingswedstrijd tegen Wikings Kortrijk, een club uit vierde provinciale. Het team van Anasatasiou begint de Jupiler Pro League op 29 juli (om 20u30) met een verplaatsing bij Sporting Charleroi.