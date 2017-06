Mathijssen stapt op bij Westerlo: "Een droef moment"

Door: redactie

21/06/17 - 11u38 Bron: Twitter

© belga.

Jacky Mathijssen zakt met Westerlo niet mee naar eerste klasse B. De hoofdcoach besliste om niet mee te degraderen met de club uit de Stille Kempen.

"Net afscheid genomen van Westerlo", liet Mathijssen weten via Twitter. "Blijft toch een droef moment ook al weet je dat de omstandigheden niet werkbaar blijken. Het allerbeste Westel!"



Mathijssen nam in september vorig jaar de fakkel over van Bob Peeters die het seizoen voordien Westerlo in eerste klasse hield. De trainer stond eerder al aan het roer bij OH Leuven, Club Brugge, Lokeren, Beerschot, STVV en Charleroi.



"KVC Westerlo en Jacky Mathijssen hebben samen beslist geen nieuwe overeenkomst aan te gaan omdat er geen gezamenlijk sportief en financieel project kon worden uitgewerkt waarbij beide partijen voldoende garanties zagen voor een vruchtbare verdere samenwerking", klinkt het officieel op de clubwebsite.



Westerlo start de competitie op zondag 6 augustus met een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Wie Mathijssen opvolgt, is koffiedik kijken. "Westerlo was tevreden over de werkwijze van Mathijssen en hoopt dat hij in de toekomst een club kan vinden waar hij zijn visie volledig kan uitwerken", aldus Westel.