TT: alweer een onverwachtse wending in zaak-Cristiano Ronaldo - Genk strikt landgenoot Ryan als nieuwe doelman

Door: redactie

21/06/17 - 11u25

© Kos.

Genk strikt landgenoot van Ryan als nieuwe doelman Racing Genk heeft zijn nieuwe doelman beet. De Limburgers bereikten een akkoord met het Australische Sydney FC over een overgang van Danny Vukovic. De 32-jarige Vukovic is momenteel nog aan de slag met de Australische nationale ploeg op de Confederations Cup (als derde doelman weliswaar), waardoor Genk de transfer vooralsnog niet zal aankondigen. Ook de medische testen staan dus later op het programma. Vukovic in een wilde actie als doelman van Sydney FC. © getty.

Onverwachtse wending in zaak-Ronaldo © photo news. Tijd voor de intussen dagelijkse aflevering in de soap rond Cristiano Ronaldo. Nadat het de voorbije dagen een uitgemaakte zaak leek dat de Portugese superster Real Madrid zou verlaten nadat hij verdacht werd van belastingfraude, krijgen we vandaag een heel andere wending. De woorden die Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez gisteren sprak over hem hebben hem zoveel deugd gedaan dat zijn vertrekwens volgens de Spaanse sportkrant AS dan ook is verdwenen.



"Ik ken Ronaldo, hij is een goede jongen, als profvoetballer en als mens'', sprak Pérez gisteren. "Daarom is dit een heel vreemde situatie. Ik zal hem verdedigen, als speler en als persoon. Cristiano staat hier onder contract. Hij is speler van Real Madrid en blijft dat ook.'' Het zijn woorden die als een steun in de rug moeten voelen voor de geplaagde sterspeler. Na de Confederations Cup in Rusland, waar Ronaldo met Portugal aan meedoet, zullen de voorzitter en de voetballer elkaar persoonlijk spreken. Wellicht dat dit Ronaldo het laatste zetje zal geven om toch te blijven. Cristiano Ronaldo reconsidering options following Florentino's public defence of the player.

Today's cover of AS. https://t.co/lqix7XuiuK pic.twitter.com/PoWTS9raGG — AS English (@English_AS) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Zoon van Jürgen Klinsmann mag testen bij Hertha Berlijn Hertha Berlijn gaat de 20-jarige keeper Jonathan Klinsmann, de zoon van ex-wereldkampioen Jürgen Klinsmann, vanaf 3 juli tien dagen laten meetrainen om zich te tonen aan de club. Dat schrijft de Duitse krant Bild woensdag. "Het klopt dat wij Jonathan gaan testen. Vooral onze keeperstrainer Zsolt Petry wil hem beter leren kennen", vertelde Hertha-trainer Pal Dardai aan Bild.



De zoon van 108-voudig international Jürgen Klinsmann beschikt over de Duitse en Amerikaanse nationaliteit en speelt bij de U20 van de VS. In maart won hij met de Amerikaanse beloften de U20 CONCACAF Gold Cup, het belangrijkste voetbaltoernooi voor landenteams uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Bovendien werd hij tot beste doelman van het toernooi verkozen.



Momenteel komt de keeper in clubverband nog niet uit op het hoogste niveau: hij staat onder de lat bij de California Golden Bears, de voetbalploeg van de universiteit van Berkeley. Hertha Berlin will test Jürgen Klinsmann's son Jonathan. [BILD] pic.twitter.com/zFIHdqVhMq — Home Bayern (@HomeBayern___) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Atlético praat met Costa ondanks transferverbod Chelsea en Atlético Madrid voeren gesprekken over een transfer van Diego Costa, zo meldt The Daily Mirror. De Spanjaarden hebben een transferverbod tot het einde van het jaar. Costa zou echter uitgeleend worden, om dan vanaf 2018 definitief voor Atlético te kunnen spelen. Eerder speelde de Spanjaard al twee keer voor de Madrilenen. Bij een eerste passage tussen 2007 en 2009 werd hij vooral uitgeleend. Een tweede passage tussen 2010 en 2014 was succesvoller waarna hij in 2014 naar Chelsea trok. Dit seizoen kwam Costa in de Premier League 35 keer in actie en scoorde daarbij twintig keer. Atlético zou 56 miljoen euro op tafel willen leggen voor de 28-jarige aanvaller. © photo news.

Club Brugge bereikt princiepsakkoord met Vanlerberghe Club Brugge bereikte een princiepsakkoord met KV Mechelen over een overgang van middenvelder Jordi Vanlerberghe (20). De Belgische belofteninternational zal, na het afleggen van medische testen, een contract voor 4 jaar tekenen in het Jan Breydelstadion. Ook AA Gent toonde verregaande interesse in Vanlerberghe en had een akkoord met KV Mechelen, maar de voorkeur van de speler ging uit naar blauw-zwart.



"Vanlerberghe is een polyvalente centrale middenvelder/verdediger die zich de voorbije 2 seizoenen liet opmerken bij KV Mechelen. Afgelopen seizoen brak hij door en ontpopte hij zich tot een sterkhouder bij Malinwa", klinkt het op de clubwebsite van blauw-zwart.



Vanlerberghe is een jeugdproduct van Malinwa en maakte zijn debuut in de eerste klasse in oktober 2012 in de met 3-0 gewonnen thuismatch tegen Lierse SK. Afgelopen seizoen ontpopte hij zich tot een sterkhouder Achter de Kazerne. Johan Walem beloonde zijn goede prestaties met een eerste selectie voor de Belgische U21 in maart. ¿¿ #WelkomJordi! Club en KV Mechelen bereiken princiepsakkoord over Belgische belofteninternational!https://t.co/qkKhhvl3De pic.twitter.com/dKP12JAQFT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017 Jordi Vanlerberghe bereikte vandaag een princiepsakkoord met Club Brugge © belga.

Serie A wild van Castagne Rechtsachter Timothy Castagne (21) blijft op de radar staan van een aantal clubs uit de Serie A. Genoa en Torino zouden al een concreet bod hebben neergelegd bij Genk, maar ook Atalanta en Lazio Roma hebben al interesse getoond. Genk heeft al aangegeven dat er deze zomer niemand mag vertrekken. (KDZ/PJC) Timothy Castagne. © belga.

Oplossingen voor Wikheim/Kujovic Geraakt AA Gent verlost van twee overbodige spelers? Als we Scandinavische bronnen mogen geloven wel. Zo zou het Deense FC Midtjylland van plan zijn de aankoopoptie op Gustav Wikheim, ter waarde van zo'n 500.000 euro, toch te lichten. Ook voor miscast Emir Kujovic is naar verluidt een oplossing in de maak. Mogelijk wordt zijn contract, dat nog twee seizoenen loopt, verbroken. De spits kan op belangstelling rekenen uit thuisland Zweden, waaronder van Djurgärdens. Gent wil voorlopig geen commentaar geven op het dossier. (VDVJ/RN) Emir Kujovic (r). © belga.

Genk praat met doelman Danny Vukovic Ruilt Racing Genk de ene Aussie voor de andere? Er wordt in elk geval gepraat met Danny Vukovic (31). Hij is de derde doelman van de Australische nationale ploeg. Vukovic staat in Genk hoog op het lijstje met mogelijke vervangers van Mathew Ryan. Hij is 31 en pakte vorig seizoen de titel in de A-League met zijn club Sydney FC. De Australiër met Servische roots is momenteel aan het werk op de Confederations Cup met Australië. Hij is na Mathew Ryan en Mitchell Langerak de derde doelman bij de Socceroos. Lees HIER het hele verhaal over Vukovic die vorig jaar nog de wereldpers haalde. Vukovic met zijn vrouw Kristy. © getty.

Mbo Mpenza: toch geen Moeskroen? Volgens Rednic wordt Mbo Mpenza geen sportief directeur, ondanks positieve gesprekken. Nog zegt de coach dat er eerstdaags "5 à 6 versterkingen" arriveren. Mohamed kreeg een verlenging aangeboden. (PJC) Mbo Mpenza. © News.

Márquez morgen op Stayen Bartholomé Márquez heeft nog altijd niet zijn handtekening gezet onder het éénjarig contract. De Spanjaard vertoeft momenteel in zijn thuisland en keert in principe vanochtend terug. Morgen wordt hij officieel voorgesteld en leidt hij in principe de eerste training, zoals het er nu naar uitziet zonder noemenswaardige versterkingen. O'Loughlin is nog altijd de belangrijkste kanshebber op de functie van T2. Of Van Kets nog een rol in de club zal krijgen is eerder onwaarschijnlijk. (FKS) Bartolome Márquez. © photo news.

Bolingoli: Austria Wien? Met Boli Bolingoli lijkt Club Brugge eerstdaags nog een overbodige speler van de hand te doen. De 21-jarige linkerflank voert net als blauw-zwart verregaande onderhandelingen met het Oostenrijkse Austria Wien, al was er gisteravond nog geen akkoord. Bolingoli vierde in 2013 zijn debuut voor de Bruggelingen, maar kon zich nooit doorzetten als basisspeler. Mede daardoor werd hij vorig seizoen uitgeleend aan STVV. (TTV) Boli Bolingoli Mbombo. © photo news.

AA Gent: Marcq en Ibrum in, Perbet misschien naar Charleroi AA Gent blijft zijn steile ambities gestalte geven op de transfermarkt. Met middenvelder Damien Marcq (28) en flankspeler Lior Inbrum (21) haalde het gisteren zijn derde en vierde versterking van deze zomermercato in huis. Na een fiks winteroffensief op de transfermarkt tastte AA Gent de voorbije weken al diep in de geldbeugel voor Mamadou Sylla (voor 3,8 miljoen van Eupen) en Franko Andrijasevic (voor 4 miljoen van Rijeka). De Buffalo's zochten een speler die in de rug van Andrijasevic het vuile werk kan opknappen op het middenveld en kwamen daarvoor terecht bij Damien Marcq. De Fransman voetbalde voor Boulogne, Caen, Dijon en Sedan, voor hij in 2013 bij Charleroi neerstreek. Daar ontpopte hij zich de voorbije jaren tot een hardwerkende stofzuiger voor de defensie. Voor Gent het ideale complement om achter nummer 10 Andrijasevic te fungeren.



Gent probeerde eerst Jérémy Perbet als pasmunt in de operatie te betrekken, maar de Carolo's wilden cash voor Marcq. De mogelijkheid dat Perbet terugkeert naar Mambourg blijft open. AA Gent geraakte het uiteindelijk met Charleroi eens over een transfersom van 2,5 miljoen euro voor Marcq. De Franse middenvelder wordt deze namiddag (16u) officieel voorgesteld in de Ghelamco Arena, meldden de Buffalo's. Het enige wat nog moet beslist worden, is of de speler in de Ghelamco Arena een contract voor drie of vier jaar tekent. Over de cijfertjes in het contract zijn AA Gent en Marcq het wel al eens. Morgen kan Marcq meteen aan de slag op de eerste training.



Dat geldt ook voor de 21-jarige Lior Inbrum. Inbrum is een jonge flankspeler van Ethiopische afkomst, maar met de Israëlische nationaliteit. Hij speelde de voorbije seizoenen voor het Israëlische Ashdod, waar hij 21 goals maakte in 85 matchen. Inbrum kan zowel op de flank als in de spits uit de voeten en tekende voor vier seizoenen. (RN/FDZ/VDVJ) Foket in de achtervolging op Marcq. © photo news. Damien Marcq viert in de Ghelamco Arena. Nu trekt hij er ook definitief naartoe. © photo news.

Pozuelo kan tekenen voor 4 jaar Alejandro Pozuelo en RC Genk lijken nu toch tot een vergelijk te komen. Beide partijen zaten gisteren nog eens rond de tafel. Hoewel er veel interesse is voor de 25-jarige Spanjaard is een transfer uitgesloten, zo maakte algemeen directeur Patrick Janssens ons duidelijk. Voor Genk is de situatie duidelijk. Ofwel tekent Pozuelo een nieuw contract voor vier seizoenen en gaat hij gevoelig meer verdienen. Ofwel verlengt hij zijn lopende verbintenis niet en speelt hij de komende twee seizoenen aan dezelfde voorwaarden. Genk verwacht een antwoord van Pozuelo voor begin juli. (KDZ) Alejandro Pozuelo. © belga.