TT: Dani Alves wil alweer weg bij Juve - talent ruilt Barça voor Monaco - veel beweging bij Essevee

21/06/17 - 19u57

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Dani Alves wil na één seizoen alweer weg bij Juventus. Dat heeft de Braziliaan vandaag aan het Juve-bestuur laten weten. Alves verliet vorig seizoen FC Barcelona voor Juventus. Bij de Spaanse topclub werkte hij lang samen met trainer Pep Guardiola. Volgens Engelse en Italiaanse media wil Guardiola de 34-jarige rechtsback graag naar Manchester City halen. Alves maakte zich vorige week niet populair bij de aanhang van Juventus toen hij verklaarde dat zijn ploegmaat Paolo Dybala pas echt een grote speler wordt als hij in een andere competitie gaat voetballen. Giuseppe Marotta, voorzitter van Juventus, kan leven met een vertrek van de verdediger. "Alves heeft besloten dat hij van omgeving wil veranderen. Dus we komen er wel uit en we wensen hem veel succes. Het is belangrijk om met gemotiveerde spelers te blijven werken." Lees ook Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 20 juni, met AA Gent dat honger niet gestild krijgt

Herbeleef Transfer Talk van maandag 19 juni, met nieuwkomers voor AA Gent en Anderlecht

Herbeleef TransferTalk van zondag 18 juni, met nieuw Gents clubrecord en hallucinant bedrag voor CR7

Tom Boere (ex-AA Gent) naar FC Twente De Nederlandse spits Tom Boere stapt van TOP Oss over naar FC Twente. Dat maakten beide clubs vandaag bekend. Boere, tussen 2012 en 2013 actief bij AA Gent, tekende in Enschede voor drie seizoenen. Hij werd vorig seizoen topscorer in de Jupiler League, de Nederlandse tweede klasse. Boere kreeg tussen 1999 en 2006 al zijn jeugdopleiding bij de Buffalo's. Na niet te hebben kunnen doorbreken bij Ajax (2006-2011), keerde de spits terug naar Gent. Boere maakte uiteindelijk slechts drie officiële optredens en werd een seizoen later verhuurd aan toenmalig tweedeklasser Hoogstraten. Vervolgens volgden passages bij FC Eindhoven (2014-2016) en FC Oss (2016-2017).



Boere en Oss eindigden het afgelopen seizoen pas vijftiende in de Eerste Divisie, maar Boere scoorde wel 33 goals voor de club. DONE DEAL: Tom Boere komt over van @fcoss_09 en tekent drie jaar bij onze club! Tom, welkom bij #FCTwente pic.twitter.com/tbd3kgwfXn — FC Twente (@fctwente) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Monaco trekt beloftevolle aanvaller van Barcelona aan AS Monaco heeft vandaag de komst van Jordi Mboula bevestigd. De 18-jarige aanvaller, die overkomt van Barcelona, tekent in het prinsdom een contract voor vijf seizoenen."Ik heb met mijn transfer naar Monaco gekozen voor een nieuwe etappe in mijn carrière", vertelt de Spaanse jeugdinternational op de clubwebsite. "Ik heb bij de jeugd van Barcelona veel opgestoken en Monaco is de ideale ploeg om mijn ontwikkeling voort te zetten. Ik voel me klaar om het shirt van een van de grootste Europese clubs te dragen."



Monaco toonde zich de afgelopen weken al erg actief op de transfermarkt. Eerder trok de Franse kampioen al Youri Tielemans aan van Anderlecht en haalde het Soualiho Meïté bij Zulte Waregem weg. ¿¿ L¿AS Monaco est heureux d¿annoncer la signature de Jordi Mboula jusqu¿en 2022 ! #WelcomeToMonaco



¿¿ https://t.co/u2Jxak7XGp pic.twitter.com/M4RYSvFsPw — AS Monaco¿¿¿¿¿¿ (@AS_Monaco) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Engels toptalent zoekt zijn heil bij Mönchengladbach Verdediger Reece Oxford trekt voor een jaar op uitleenbasis naar Borussia Mönchengladbach. Dat meldt de Duitse club op haar website. De 18-jarige Engelsman van West Ham werd de afgelopen maanden al aan Reading uitgeleend.



Oxford maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Premier League voor West Ham. Sindsdien slaagde hij er - onder meer door een enkelblessure - nog niet in om helemaal door te breken. Maar de verdediger geldt nog steeds als een groot talent. Hij kwam al 31 keer in actie voor de verschillende Engelse nationale jeugdteams. © ap.

Franse ex-international trekt naar de Turkse zon De Franse oud-international Jérémy Menez zet zijn carrière verder bij het Turkse Antalyaspor. De 30-jarige flankaanvaller komt over van Ligue 1-club Bordeaux en tekende in Antalya een contract voor drie seizoenen.



Na zijn doorbraak bij Sochaux (2004-2006) versleet Menez ettelijke clubs. Na passages bij Monaco (2006-2008), AS Roma (2008-2011), PSG (2011-2014), AC Milan (2014-2016) en Bordeaux (2016-2017) komt daar nu Antalyaspor bij. Bij Bordeaux kwam de 24-voudig Frans international het voorbije seizoen nog tot 31 optredens in het eerste elftal.



Het Turkse team eindigde het afgelopen seizoen op de vijfde stek in de Turkse Süper Lig. Het team telt met kapitein Samuel Eto'o en de Braziliaanse Belg Danilo enkele oude bekenden. © ap.

Roda JC heeft opvolger voor Anastasiou beet Eredivisie-club Roda JC heeft Robert Molenaar aangesteld als nieuwe hoofdcoach, dat maakte de club uit Kerkrade op haar website bekend. Molenaar tekende in het Parkstad Limburg Stadion een contract voor één seizoen, met een optie op nog een seizoen.



Molenaar was als hoofdtrainer de afgelopen twee seizoenen succesvol werkzaam bij eerste divisie-club FC Volendam. Daarvoor was hij onder meer assistent-trainer bij NEC en werkzaam in de jeugd van AZ. Als speler kwam Molenaar uit voor FC Volendam, Leeds United, Bradford City en RBC Roosendaal.



"In de zoektocht naar een geschikte hoofdtrainer zijn we na een zorgvuldig proces uitgekomen bij Robert", legde technisch directeur Harm van Veldhoven uit. "Zijn komst betekent voor ons de gewenste invulling voor de positie van hoofdtrainer. Het is een Nederlandse coach die het Nederlands voetbal kent en die door de jaren heen al de nodige ervaring heeft opgebouwd als speler en als trainer. Wij zijn erg blij dat hij voor ons gekozen heeft want het is een trainer die past binnen onze visie en filosofie." ¿¿¿OFFICIEEL | Robert Molenaar nieuwe hoofdtrainer Roda JC ¿¿

¿¿Details: https://t.co/x04w99jkLT pic.twitter.com/iDm9wx86OJ — RODA JC KERKRADE (@rodajckerkrade) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Officieel: Heylen tekent bij Zulte Waregem, Iseka komt op huurbasis Francky Dury heeft er een nieuwe pion bij in de verdediging. Michaël Heylen tekende vandaag een contract van drie seizoenen met optie op een extra seizoen aan de Gaverbeek. De 23-jarige centrale verdediger komt over van landskampioen Anderlecht, dat hem vorig seizoen een jaartje bij degradant Westerlo stalde. Essevee huurt ook de 19-jarige Aaron Leya Iseka van de landskampioen. Zulte Waregem heeft evenwel geen aankoopoptie op de jonge spits. Lees hier meer over de nieuwe aanwinsten. TRANSFER ¿¿¿Essevee neemt Michaël Heylen definitief over van @rscanderlecht (3 seizoenen + 1 optie). Welkom bij #TeamEssevee Michaël! pic.twitter.com/uvD4cGOhAQ — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Wintertransfer Essevee alweer weg Het avontuur van Jakob Ankersen (26) bij Zulte Waregem heeft niet lang geduurd. De flankaanvaller is na vijf maanden alweer weg aan de Gaverbeek. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij het Deense AGF Aarhus. Afgelopen winter telde Essevee nog 250.000 neer om hem weg te plukken bij Göteborg. Maar door een fysieke achterstand én een slechte trainingsmentaliteit haalde hij zelden de wedstrijdselectie. Zijn enige 35 speelminuten kreeg hij bij een 4-0 achterstand in Club Brugge. (VDVJ/PJC/WDK) Jakob Ankersen (r) hier in duel met Laurens De Bock van Club Brugge © belga.

Verdier verkast naar Eupen Na Jordi Vanlerberghe vertrekt nu ook Nicolas Verdier bij KV Mechelen. De 30-jarige aanvaller tekent een contract voor twee seizoenen bij Eupen. "Ik kijk echt uit naar deze nieuwe uitdaging en wil zo veel mogelijk doelpunten maken. Deze ploeg heeft vorig seizoen al bewezen dat het de mogelijkheden heeft om zich in de hoogste afdeling te ontwikkelen en daar wil ik mijn steentje toe bijdragen", verklaart Verdier op de clubwebsite.



Ook trainer Jordi Condom is blij met de komst van de spits: "Nicolas is een snelle aanvaller die voortdurend voor dreiging zorgt. Hij is een ervaren krijger die altijd in dienst van de ploeg speelt. Volgens mij zal hij zich snel integreren." Welcome to the KAS Eupen! New transfer of player Nicolas Verdier from KV @kvmechelen ==> all information here https://t.co/t7tR0J6NuO pic.twitter.com/kMl1uVCMUs — KAS Eupen (@kas_eupen) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Midtjylland verlost Gent van Wikheim, Marcq om 16u voorgesteld De transferdrukte houdt aan bij AA Gent. Middenvelder Damien Marcq (28), die voor 2,5 miljoen overkomt van Charleroi, wordt om 16u voorgesteld in de Ghelamco Arena. Voorts maakte FC Midtjylland bekend dat het de aankoopoptie op Gustav Wikheim heeft gelicht. De Buffalo's zullen het graag horen, want de spelerskern is - met ruim veertig contractspelers - momenteel veel te groot. De Denen zouden naar verluidt 500.000 euro betalen voor Wikheim. Bij Gent kon de Noorse flankaanvaller zich nooit doorzetten. Na een veelbelovend debuut begin 2016 in de bekerpartij tegen Club Brugge verzeilde hij naar de achtergrond. Wikheim verzamelde uiteindelijk slechts 21 competitieminuten. (VDVJ) Gæt hvem der er tilbage?

Nyhed: https://t.co/nURfiTLH52#sldk #fcmlive #transferdk pic.twitter.com/BzWwhJjxVa — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Genk strikt landgenoot van Ryan als nieuwe doelman Racing Genk heeft zijn nieuwe doelman beet. De Limburgers bereikten een akkoord met het Australische Sydney FC over een overgang van Danny Vukovic. De 32-jarige Vukovic is momenteel nog aan de slag met de Australische nationale ploeg op de Confederations Cup (als derde doelman weliswaar), waardoor Genk de transfer vooralsnog niet zal aankondigen. Ook de medische testen staan dus later op het programma. Vukovic in een wilde actie als doelman van Sydney FC. © getty.

Onverwachte wending in zaak-Ronaldo © photo news. Tijd voor de intussen dagelijkse aflevering in de soap rond Cristiano Ronaldo. Nadat het de voorbije dagen een uitgemaakte zaak leek dat de Portugese superster Real Madrid zou verlaten nadat hij verdacht werd van belastingfraude, krijgen we vandaag een heel andere wending. De woorden die Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez gisteren sprak over hem hebben hem zoveel deugd gedaan dat zijn vertrekwens volgens de Spaanse sportkrant AS dan ook is verdwenen.



"Ik ken Ronaldo, hij is een goede jongen, als profvoetballer en als mens'', sprak Pérez gisteren. "Daarom is dit een heel vreemde situatie. Ik zal hem verdedigen, als speler en als persoon. Cristiano staat hier onder contract. Hij is speler van Real Madrid en blijft dat ook.'' Het zijn woorden die als een steun in de rug moeten voelen voor de geplaagde sterspeler. Na de Confederations Cup in Rusland, waar Ronaldo met Portugal aan meedoet, zullen de voorzitter en de voetballer elkaar persoonlijk spreken. Wellicht dat dit Ronaldo het laatste zetje zal geven om toch te blijven. Cristiano Ronaldo reconsidering options following Florentino's public defence of the player.

Today's cover of AS. https://t.co/lqix7XuiuK pic.twitter.com/PoWTS9raGG — AS English (@English_AS) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Zoon van Jürgen Klinsmann mag testen bij Hertha Berlijn Hertha Berlijn gaat de 20-jarige keeper Jonathan Klinsmann, de zoon van ex-wereldkampioen Jürgen Klinsmann, vanaf 3 juli tien dagen laten meetrainen om zich te tonen aan de club. Dat schrijft de Duitse krant Bild woensdag. "Het klopt dat wij Jonathan gaan testen. Vooral onze keeperstrainer Zsolt Petry wil hem beter leren kennen", vertelde Hertha-trainer Pal Dardai aan Bild.



De zoon van 108-voudig international Jürgen Klinsmann beschikt over de Duitse en Amerikaanse nationaliteit en speelt bij de U20 van de VS. In maart won hij met de Amerikaanse beloften de U20 CONCACAF Gold Cup, het belangrijkste voetbaltoernooi voor landenteams uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Bovendien werd hij tot beste doelman van het toernooi verkozen.



Momenteel komt de keeper in clubverband nog niet uit op het hoogste niveau: hij staat onder de lat bij de California Golden Bears, de voetbalploeg van de universiteit van Berkeley. Hertha Berlin will test Jürgen Klinsmann's son Jonathan. [BILD] pic.twitter.com/zFIHdqVhMq — Home Bayern (@HomeBayern___) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Atlético praat met Costa ondanks transferverbod Chelsea en Atlético Madrid voeren gesprekken over een transfer van Diego Costa, zo meldt The Daily Mirror. De Spanjaarden hebben een transferverbod tot het einde van het jaar. Costa zou echter uitgeleend worden, om dan vanaf 2018 definitief voor Atlético te kunnen spelen. Eerder speelde de Spanjaard al twee keer voor de Madrilenen. Bij een eerste passage tussen 2007 en 2009 werd hij vooral uitgeleend. Een tweede passage tussen 2010 en 2014 was succesvoller waarna hij in 2014 naar Chelsea trok. Dit seizoen kwam Costa in de Premier League 35 keer in actie en scoorde daarbij twintig keer. Atlético zou 56 miljoen euro op tafel willen leggen voor de 28-jarige aanvaller. © photo news.

Club Brugge bereikt princiepsakkoord met Vanlerberghe Club Brugge bereikte een princiepsakkoord met KV Mechelen over een overgang van middenvelder Jordi Vanlerberghe (20). De Belgische belofteninternational zal, na het afleggen van medische testen, een contract voor 4 jaar tekenen in het Jan Breydelstadion. Ook AA Gent toonde verregaande interesse in Vanlerberghe en had een akkoord met KV Mechelen, maar de voorkeur van de speler ging uit naar blauw-zwart.



"Vanlerberghe is een polyvalente centrale middenvelder/verdediger die zich de voorbije 2 seizoenen liet opmerken bij KV Mechelen. Afgelopen seizoen brak hij door en ontpopte hij zich tot een sterkhouder bij Malinwa", klinkt het op de clubwebsite van blauw-zwart.



Vanlerberghe is een jeugdproduct van Malinwa en maakte zijn debuut in de eerste klasse in oktober 2012 in de met 3-0 gewonnen thuismatch tegen Lierse SK. Afgelopen seizoen ontpopte hij zich tot een sterkhouder Achter de Kazerne. Johan Walem beloonde zijn goede prestaties met een eerste selectie voor de Belgische U21 in maart. ¿¿ #WelkomJordi! Club en KV Mechelen bereiken princiepsakkoord over Belgische belofteninternational!https://t.co/qkKhhvl3De pic.twitter.com/dKP12JAQFT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017 Jordi Vanlerberghe bereikte vandaag een princiepsakkoord met Club Brugge © belga.

Serie A wild van Castagne Rechtsachter Timothy Castagne (21) blijft op de radar staan van een aantal clubs uit de Serie A. Genoa en Torino zouden al een concreet bod hebben neergelegd bij Genk, maar ook Atalanta en Lazio Roma hebben al interesse getoond. Genk heeft al aangegeven dat er deze zomer niemand mag vertrekken. (KDZ/PJC) Timothy Castagne. © belga.

Oplossingen voor Wikheim/Kujovic Geraakt AA Gent verlost van twee overbodige spelers? Als we Scandinavische bronnen mogen geloven wel. Zo zou het Deense FC Midtjylland van plan zijn de aankoopoptie op Gustav Wikheim, ter waarde van zo'n 500.000 euro, toch te lichten. Ook voor miscast Emir Kujovic is naar verluidt een oplossing in de maak. Mogelijk wordt zijn contract, dat nog twee seizoenen loopt, verbroken. De spits kan op belangstelling rekenen uit thuisland Zweden, waaronder van Djurgärdens. Gent wil voorlopig geen commentaar geven op het dossier. (VDVJ/RN) Emir Kujovic (r). © belga.

Genk praat met doelman Danny Vukovic Ruilt Racing Genk de ene Aussie voor de andere? Er wordt in elk geval gepraat met Danny Vukovic (31). Hij is de derde doelman van de Australische nationale ploeg. Vukovic staat in Genk hoog op het lijstje met mogelijke vervangers van Mathew Ryan. Hij is 31 en pakte vorig seizoen de titel in de A-League met zijn club Sydney FC. De Australiër met Servische roots is momenteel aan het werk op de Confederations Cup met Australië. Hij is na Mathew Ryan en Mitchell Langerak de derde doelman bij de Socceroos. Lees HIER het hele verhaal over Vukovic die vorig jaar nog de wereldpers haalde. Vukovic met zijn vrouw Kristy. © getty.

Mbo Mpenza: toch geen Moeskroen? Volgens Rednic wordt Mbo Mpenza geen sportief directeur, ondanks positieve gesprekken. Nog zegt de coach dat er eerstdaags "5 à 6 versterkingen" arriveren. Mohamed kreeg een verlenging aangeboden. (PJC) Mbo Mpenza. © News.

Márquez morgen op Stayen Bartholomé Márquez heeft nog altijd niet zijn handtekening gezet onder het éénjarig contract. De Spanjaard vertoeft momenteel in zijn thuisland en keert in principe vanochtend terug. Morgen wordt hij officieel voorgesteld en leidt hij in principe de eerste training, zoals het er nu naar uitziet zonder noemenswaardige versterkingen. O'Loughlin is nog altijd de belangrijkste kanshebber op de functie van T2. Of Van Kets nog een rol in de club zal krijgen is eerder onwaarschijnlijk. (FKS) Bartolome Márquez. © photo news.

Bolingoli: Austria Wien? Met Boli Bolingoli lijkt Club Brugge eerstdaags nog een overbodige speler van de hand te doen. De 21-jarige linkerflank voert net als blauw-zwart verregaande onderhandelingen met het Oostenrijkse Austria Wien, al was er gisteravond nog geen akkoord. Bolingoli vierde in 2013 zijn debuut voor de Bruggelingen, maar kon zich nooit doorzetten als basisspeler. Mede daardoor werd hij vorig seizoen uitgeleend aan STVV. (TTV) Boli Bolingoli Mbombo. © photo news.

AA Gent: Marcq en Ibrum in, Perbet misschien naar Charleroi AA Gent blijft zijn steile ambities gestalte geven op de transfermarkt. Met middenvelder Damien Marcq (28) en flankspeler Lior Inbrum (21) haalde het gisteren zijn derde en vierde versterking van deze zomermercato in huis. Na een fiks winteroffensief op de transfermarkt tastte AA Gent de voorbije weken al diep in de geldbeugel voor Mamadou Sylla (voor 3,8 miljoen van Eupen) en Franko Andrijasevic (voor 4 miljoen van Rijeka). De Buffalo's zochten een speler die in de rug van Andrijasevic het vuile werk kan opknappen op het middenveld en kwamen daarvoor terecht bij Damien Marcq. De Fransman voetbalde voor Boulogne, Caen, Dijon en Sedan, voor hij in 2013 bij Charleroi neerstreek. Daar ontpopte hij zich de voorbije jaren tot een hardwerkende stofzuiger voor de defensie. Voor Gent het ideale complement om achter nummer 10 Andrijasevic te fungeren.



Gent probeerde eerst Jérémy Perbet als pasmunt in de operatie te betrekken, maar de Carolo's wilden cash voor Marcq. De mogelijkheid dat Perbet terugkeert naar Mambourg blijft open. AA Gent geraakte het uiteindelijk met Charleroi eens over een transfersom van 2,5 miljoen euro voor Marcq. De Franse middenvelder wordt deze namiddag (16u) officieel voorgesteld in de Ghelamco Arena, meldden de Buffalo's. Het enige wat nog moet beslist worden, is of de speler in de Ghelamco Arena een contract voor drie of vier jaar tekent. Over de cijfertjes in het contract zijn AA Gent en Marcq het wel al eens. Morgen kan Marcq meteen aan de slag op de eerste training.



Dat geldt ook voor de 21-jarige Lior Inbrum. Inbrum is een jonge flankspeler van Ethiopische afkomst, maar met de Israëlische nationaliteit. Hij speelde de voorbije seizoenen voor het Israëlische Ashdod, waar hij 21 goals maakte in 85 matchen. Inbrum kan zowel op de flank als in de spits uit de voeten en tekende voor vier seizoenen. (RN/FDZ/VDVJ) Foket in de achtervolging op Marcq. © photo news. Damien Marcq viert in de Ghelamco Arena. Nu trekt hij er ook definitief naartoe. © photo news.

Pozuelo kan tekenen voor 4 jaar Alejandro Pozuelo en RC Genk lijken nu toch tot een vergelijk te komen. Beide partijen zaten gisteren nog eens rond de tafel. Hoewel er veel interesse is voor de 25-jarige Spanjaard is een transfer uitgesloten, zo maakte algemeen directeur Patrick Janssens ons duidelijk. Voor Genk is de situatie duidelijk. Ofwel tekent Pozuelo een nieuw contract voor vier seizoenen en gaat hij gevoelig meer verdienen. Ofwel verlengt hij zijn lopende verbintenis niet en speelt hij de komende twee seizoenen aan dezelfde voorwaarden. Genk verwacht een antwoord van Pozuelo voor begin juli. (KDZ) Alejandro Pozuelo. © belga.