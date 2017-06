Gent strikt Lior Inbrum en verhuurt Peter Olayinka aan Zulte Waregem

XC

20/06/17 - 21u51 Bron: Belga

© Twitter.

AA Gent heeft de rangen versterkt met flankaanvaller Lior Inbrum, zo laat de eersteklasser weten op zijn website. Daarnaast huurt Zulte Waregem Peter Olayinka voor één seizoen van de Buffalo's.

AA Gent blijft uiterst actief op de transfermarkt, want zopas tekende ook Lior Inbrum een contract in de Ghelamco Arena. De 21-jarige flankaanvaller, die van Ethiopische afkomst is maar de Israëlische nationaliteit heeft, onderschreef een verbintenis voor vier seizoenen in de Arteveldestad. Hij komt over van FC Ashdod.



Daarnaast vertrekt Peter Olayinka bij de Buffalo's. De 21-jarige Nigeriaanse aanvaller wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Zulte Waregem. In januari 2016 streek hij neer in de Ghelamco Arena maar kwam er nog niet aan spelen toe. Na zijn uitleenbeurt aan het Tsjechische Dukla Praag mag hij zijn kunnen tonen in de Jupiler Pro League.



"Dit is een nieuwe start voor mij in een nieuwe competitie", zegt Olayinka op de site van Essevee. "De Belgische competitie staat hoger aangeschreven, ik me zo snel mogelijk aanpassen aan de manier van spelen en tonen wat ik mijn mars heb. Mijn ambitie? Beter doen dan vorig jaar en meer doelpunten scoren."



Gent maakte vandaag ook de verhuur van linksachter Ofir Davidzada bekend. De Israëliër gaat in eigen land bij Maccabi Tel-Aviv voetballen.