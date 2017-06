Geen club spendeerde meer in 2017 dan AA Gent, maar: "We kregen ook veel geld binnen, hé"

Door: redactie

20/06/17 - 12u16

Franko Andrijasevic is de duurste Buffalo ooit. © photo news.

De ene recordaankoop werd nog maar net voorgesteld of daar is de volgende al. Bij AA Gent kijken ze niet meer op een miljoen meer of minder. Het voorbije halfjaar spendeerden de Buffalo's ruim 19 miljoen euro. Nooit eerder rolde het geld zo genereus in Gent.

"Maar vergeet niet dat we ook veel geld binnenkregen, hé", verklaarde Ivan De Witte. "Dat bedrag is eveneens ongezien. De transfers van Kums, Depoitre en Sels hebben ons een pak mogelijkheden gegeven." Het verraadt wel dat Gent bijzonder ambitieus aan het seizoen begint. De Witte: "Dat zal niemand ontgaan zijn. We versterken ons waar nodig. Ik wil niet overdrijven in onze ambities, maar we vinden dat we stilaan tot de top van het Belgisch voetbal behoren. En daar zullen we onze plaats proberen waar te maken." Lees ook Speelde Standard sluw spelletje in dossier van Gentse recordman? "Rouches verspreidden bewust verkeerde informatie"

Club trekt met Zimbabwaan Nakamba gedoodverfde opvolger voor Simons aan

AA Gent 19,65 miljoen Andrijasevic: 4 Sylla: 3,85



Kubo: 3,5 Kalinic: 3,1 Gigot: 1,3



Tekie: 1,6 B. Verstraete: 1



Kalu: 1 Bjedov: 0,3



Mamadou Sylla. © belga.

Anderlecht 17,6 miljoen Kums: 6,5 Teodorczyk: 4,5



Trebel: 3 Gerkens: 1,5 Ganvoula: 1,2 Thelin: 0,7 Lambrecth: 0,2



Kums kwam voor 6,5 miljoen euro naar Anderlecht. © photo news.

Racing Genk 11,3 miljoen Zébli: 4 Berge: 2 Maehle: 2



Naranjo: 1,8 Malinovskyi: 1,5



Racing Genk legde vier miljoen euro op tafel voor Desire Zebli. © belga.

Club Brugge 7,95 miljoen Rotariu: 2,2 Masovic: 1,6



Strandberg: 1,5 Bonaventure: 1,3 Horvath: 1 Hubert: 0,35



Dorin Rotariu kwam voor 2,2 miljoen euro naar Club. © belga.