Club trekt met Zimbabwaan Nakamba gedoodverfde opvolger voor Simons aan

Thomas Taecke

20/06/17 - 09u50

Marvelous Nakamba. © anp.

Club Brugge heeft met Marvelous Nakamba een nieuwe middenvelder gevonden. De 23-jarige Zimbabwaan, in 2012 nog op proef bij Cercle Brugge en eerder in de belangstelling van Anderlecht, moet de opvolger van Timmy Simons worden.

"Als alles volgens plan verloopt, teken ik morgen bij Club Brugge", aldus Marvelous Nakamba gisterenavond laat tegenover Afrikaanse media. De 23-jarige Zimbabwaan liep niet vooruit op de feiten, want deze ochtend was de transfer van de controlerende middenvelder al vroeg helemaal rond. Club haalt met de landgenoot van Knowledge Musona (KV Oostende) een natuurlijke opvolger van Timmy Simons op bij Vitesse, dat gisteren al Thulani Serero (Ajax) ter vervanging van de middenvelder naar Arnhem lokte. Nakamba zette zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen.



Nakamba begon zijn Europees avontuur het Franse Nancy. De middenvelder was in 2012 op proef bij Cercle Brugge, maar de Zimbabwaan was toen voor groen-zwart - onder andere door de hoge opleidingsvergoeding - nauwelijks te betalen. In de zomer van 2014 haalde Vitesse Nakamba wél naar de lage landen. Verwacht wordt dat de Zimbabwaan na de medische testen donderdag op de volgende volledige groepstraining meteen zal aansluiten.