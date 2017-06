Speelde Standard sluw spelletje in dossier van Gentse recordman? "Rouches verspreidden bewust verkeerde informatie"

Rudy Nuyens en Jonas Van De Veire

20/06/17 - 10u04

© photo news.

Irritatie bij Standard na de late 'steal' van Franko Andrijasevic (25) door AA Gent. Al staan de Buffalo's recht in hun schoenen. "Je kunt proberen te onderhandelen met een speler, maar sommige clubs vergeten dat er eerst een akkoord moet zijn op clubniveau", reageerde Michel Louwagie.

"Anders riskeer je een probleem. Franko begreep dat dat niet de juiste manier van werken was." De Kroaat, die in maart een voorcontract tekende bij de Rouches, vond niet dat hij zijn belofte verbrak. "Ik heb een handdruk gegeven aan de mensen van Standard", vertelde Andrijasevic. "Maar ik zei ook dat er een akkoord moest zijn met Rijeka. Bijgevolg heb ik mijn woord niet gebroken, want dat was er niet."



Louwagie was overigens niet te spreken over de handelswijze van Standard. "Ze hebben bewust verkeerde informatie verspreid, waardoor mensen dachten dat de deal in orde was. Dat Franko hier zit, bewijst het tegenovergestelde. Bovendien: als je alle centen aan de speler geeft en niks aan de club, kan een deal niet rondkomen. Je gaat toch ook geen Mercedes kopen als je maar geld hebt voor een 2PK?"