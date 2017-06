Landry Dimata ruilt Oostende voor Wolfsburg: "Stap van Belgische naar Duitse competitie is heel groot"

Bewerkt door: MH

19/06/17 - 17u39 Bron: Belga

Landry Dimata verlaat KV Oostende en kiest voor een avontuur in de Bundesliga © afp.

Oostende-aanvaller Landry Dimata trekt naar Wolfsburg. Dat hebben zowel de oude als de nieuwe club van de 19-jarige Belgische jeugdinternational vandaag bevestigd. Verschillende media hebben het over een transferbedrag van tien miljoen euro.

De transfer van Dimata hing al even in de lucht, maar is maandag officieel bevestigd. De belofte van het jaar in de Jupiler Pro League tekent voor vijf jaar in Wolfsburg. Afgelopen seizoen scoorde hij 14 keer voor Oostende, en ook voor de nationale jeugdploegen trof hij al 23 keer raak.



Op de website van Wolfsburg reageert Dimata opgetogen op zijn transfer. "Ik ben de club dankbaar voor deze kans om in de Bundesliga uit te komen. De stap van de Belgische naar de Duitse competitie is een hele grote voor mij. Ik ben van plan dit vertrouwen terug te betalen in de vorm van prestaties."