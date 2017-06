Anderlecht stelt Gerkens voor: "Toen ik hoorde dat het nummer van Gerrard vrij was, heb ik niet getwijfeld"

Door: Niels Vleminckx

19/06/17 - 16u07 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Pieter Gerkens (22) is officieel voorgesteld als nieuwe Anderlechtspeler. "We hadden al twee keer geprobeerd hem te halen. Derde keer, goede keer", aldus manager Van Holsbeeck. De middenvelder tekende voor vier jaar.

"Dit is een droomtransfer voor mij. De grootste club van het land." Gerkens glunderde met het paars-wit van het logo van RSC Anderlecht op de achtergrond. Fier als een pauw. De transfer van de Limburger hing al een tijdje in de lucht. De afgelopen weken bleek dat Weiler de STVV-speler er graag bij wilde. Een centrale middenvelder die ook nog eens Belg is: exact wat hij zocht.



Bij Anderlecht moet Gerkens de concurrentie aangaan met Trebel (op de 8), Hanni en Stanciu (10). "De ambitie is altijd zo snel mogelijk in de ploeg te staan. Ik wil de concurrentie aangaan. Hopelijk lukt het meteen titularis te zijn, maar ik ben nog redelijk jong. Het is de bedoeling te spelen, niet gewoon om hier te zijn."



Gerkens zal met het nummer 8 spelen. De reden? "Steven Gerrard was mijn idool. Dus toen ik hoorde dat zijn nummer vrij was, heb ik niet getwijfeld."



De 21-jarige Gerkens is een jeugdproduct van Racing Genk. In november 2013 maakte hij zijn debuut voor de Limburgers, maar doorbreken in de Luminus Arena lukte niet voor de Bilzenaar. In januari 2016 plukte rivaal en gouwgenoot STVV Gerkens dan weg. Na een aanpassingsperiode werd de middenvelder dit seizoen onbetwiste basisspeler op Stayen. In totaal speelde hij de voorbije jaargang 39 wedstrijden voor de Kanaries, waarin hij 14 keer scoorde.