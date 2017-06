Eersteklassers puffen op eerste training, Bölöni legt er meteen de pees op

Door: Mike De Beck

19/06/17 - 12u23

video De eindspurt van het seizoen 2016-2017 ligt nog vers in het geheugen en toch zijn enkele eersteklassers vandaag al aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Onder de loden zon werd de conditie van de kernspelers van Antwerp en Club Brugge alvast op de proef gesteld.

Laszlo Bölöni laat er vandaag geen gras over groeien. Op zijn allereerste training als T1 van Antwerp legde de Roemeen er met een stevige loopoefening alvast duchtig de pees op.

Eerst een paar rondjes loslopen. Spot jij de nieuwelingen? - Video by proximus pic.twitter.com/kx3SvjUHP1

De spelers zijn aangekomen op Club en klaar voor de allereerste training van seizoen 2017-2018 #missionpreseason - Video by Proximus pic.twitter.com/oa2d4seQ7b

KV Kortrijk: woensdag eerste training

Voor die andere West-Vlaamse club KV Kortrijk is het nog even wachten op die eerste training. In afwachten voor woensdag werden de spelers wel al onderworpen aan enkele medische testen. Vlademir Kovacevic onderging de testen met de glimlach.