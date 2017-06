Dirk Geeraerd nieuwe T2 Waasland-Beveren

Michaël Vergauwen

19/06/17 - 08u53

© belga.

Verrassend nieuws op de eerste training van Waasland-Beveren vandaag. Niemand minder dan Dirk Geeraerd is immers de nieuwe assistent-coach van Philippe Clement. Voor de 54-jarige Oost-Vlaming is het de eerste keer dat hij als T2 aan de slag gaat in eerste klasse.