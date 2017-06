Symbooldossier, beste speler in Kroatië en veel meer: alles wat je moet weten over de Gentse recordtransfer

Door: Stijn Joris en Jonas Van de Veire

19/06/17 - 06u00

Andrijasevic viert een van zijn 18 goals voor Rijeka. © rv.

4 miljoen voor Andrijasevic Als statement kan het tellen. Na enkele transferdompers haalde AA Gent álles uit de kast om Franko Andrijasevic (25) - voorbestemd voor Standard - binnen te halen. De hele ­transfersoap dreef het prijskaartje op tot liefst 4 miljoen euro.

Het transferfeuilleton is ten einde. Franko Andrijasevic voetbalt volgend seizoen dan toch in de Ghelamco ­Arena. De Kroatische international bezweek uiteindelijk voor de avances van De Witte en co en tekent een contract voor vier seizoenen. Voor Gent was de transfer uitgegroeid tot een symbooldossier. De Buffalo's waren belust op revanche na de mislukte transfer van Trebel in januari. Het voelde zich toen bedot door Standard. Dat verklaart waarom Gent zaterdag ­besliste om alle registers open te trekken. Zelfs als ze daarvoor (onvoorzien) opnieuw hun transferplafond moesten doorbreken. Ze stuurden een verhoogd bod van 4 miljoen euro naar HNK ­Rijeka en boden de speler een lucratief salaris van 1,2 miljoen euro per jaar.



Twee records in één klap

Nooit eerder betaalde Gent zo veel voor één speler en Andrijasevic wordt meteen de bestbetaalde Buffalo van allemaal. Met de 3,85 miljoen erbij die Gent aan Eupen overmaakte voor Sylla, spendeerden de Buffalo's nagenoeg 8 miljoen euro in amper een maand. Da's flink met de spierballen ­rollen.



Met Andrijasevic haalt Gent een nieuwe nummer tien met scorend vermogen in huis. Hij maakte er het voorbije seizoen 18 voor Rijeka en werd verkozen tot beste ­speler van de Kroatische competitie. Zo heroverde hij ook zijn plek in de nationale ploeg. Bij Gent moet hij nu in steun van de vorige recordaankoop Mamadou Sylla gaan ­zorgen voor goals en ­assists.



Hoe de transfer, die lange tijd veel weg had van een pinpongwedstrijd, in detail tot stand kwam en hoe groot het ongenoegen in Luik is lees je op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang voor 1 euro.