AA Gent haalt het in recordstrijd met Standard om Kroaat Franko Andrijasevic

VDVJ/SJH

18/06/17 - 20u34

Franko Andrijasevic © rv.

Wat een ommekeer. Franko Andrijasevic (25) leek lange tijd op weg naar Standard Luik, maar na een ultiem offensief van AA Gent trekt de Kroatische middenvelder toch naar de Ghelamco Arena.

Sinds maart zat Franko Andrijasevic met zijn gedachten in Luik - hij tekende er zelfs een voorcontract. Alleen vond Rijeka, dat flink wilde verdienen aan zijn 'Speler van het Jaar', geen overeenkomst met de Rouches. AA Gent zag zijn kans en mengde zich eveneens in de strijd.



Patrick Turcq spendeerde afgelopen week enkele dagen in Kroatië om de deal te voltooien, maar keerde zonder akkoord terug. Bijgevolg leek Andrijasevic nog steeds op weg naar Luik. Tot de Buffalo's gisteren een ultiem offensief inzetten, met een bijzonder lucratief aanbod voor zowel Andrijasevic als Rijeka. Op beide niveaus werd vandaag een akkoord gevonden. Met de transfer is een bedrag van vier miljoen euro gemoeid - een clubrecord voor de Buffalo's.