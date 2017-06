Club die Dury wil wegplukken bij Zulte Waregem zal diep in de buidel moeten tasten

Pieter-Jan Calcoen

Wie Francky Dury (59) bij Zulte Waregem wil wegplukken, moet financieel bereid zijn te investeren. De afkoopsom in Dury's contract, dat loopt tot 2024, bedraagt 3,3 miljoen euro. Ze neemt wel af naarmate het einde van de overeenkomst nadert. In een interview met deze krant bevestigt de Essevee-coach de genoemde cijfers.

"En ik kan begrijpen dat dat bedrag geïnteresseerde clubs afschrikt", aldus Dury, die de voorbije weken in de belangstelling stond van Club en Saint-Étienne, maar tot een overgang kwam het niet. "Sommigen zouden oordelen dat dit het ideale moment was om een stap hogerop te zetten - er was de bekerwinst en de herfsttitel. Wel, ik denk niet op die manier. Tuurlijk was ik gecharmeerd door de interesse van Club, maar ik had niet de absolute drang om Zulte Waregem te verlaten."



Durfde Dury het dan niet aan om de stap te zetten? (fel) "Daar heeft het niets mee te maken. Denk je misschien dat de uitdaging hier klein is? Voor de buitenwereld kon ik eigenlijk geen goeie keuze maken. Bij vertrek zou ik een opportunist zijn, terwijl het mij nu zogezegd aan ambitie ontbreekt. De werkelijkheid is dat dit dossier zeer correct verlopen is. Toen Club zijn belangstelling liet blijken, heb ik meerdere gesprekken gevoerd met onze sterke man Tony Beeuwsaert. Hij heeft veel geïnvesteerd in de club - zonder hem was er misschien zelfs geen sprake meer van Zulte Waregem - en wilde me absoluut houden."



