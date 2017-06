Wouter Devynck

16/06/17 - 18u59

© photo news.

Wat onze krant eerder aankondigde, is nu ook officieel. Rudy Cossey volgt Philippe Clement op als T2 bij Club Brugge. Hij tekent een contract voor twee seizoenen bij blauw-zwart. Hetzelfde geldt voor Edward Still, die van Sint-Truiden overkomt als video-analist en voorlopig als T3 wordt aangesteld. Patrick Van Kets, die afgelopen seizoen ook al T2 was onder Leko bij STVV, blijft bij de Truiense club.