László Bölöni is de nieuwe trainer van Antwerp: "Deze stad verdient succes in het voetbal"

Thomas Lissens en Glenn Van Snick

16/06/17 - 17u10

© belga.

Antwerp heeft als laatste eersteklasser een hoofdtrainer aangesteld. László Bölöni, een vertrouweling van kersvers sportief manager Luciano D'Onofrio, moet de promovendus helpen om de hoge ambities waar te maken. Bölöni tekende een contract voor de komende twee seizoenen op de Bosuil, zo maakte de 'Great Old' bekend op een persconferentie. Het laatste wapenfeit van Bölöni was een passage bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië, maar daar kreeg hij in 2015 zijn C4 na tegenvallende resultaten.

László Bölöni: "Het wordt een avontuur" "De meeste trainers zeggen altijd hoe blij en vereerd ze zich voelen bij een aanstelling. Bij mij is dat niet anders", stak de Roemeen al lachend van wal tijdens de persconferentie op de Bosuil. "Het wordt een avontuur. Antwerp verdient succes in het voetbal. De stad droomt er al zo lang van. Momenteel is het een club in volle opbouw en ik hoop daaraan mee te werken. Ik geloof enorm in het project."



"De eerste keer dat Antwerp mij contacteerde, was ik het gras aan het maaien. Gelukkig viel de motor net stil toen mijn gsm rinkelde, anders had ik het telefoontje nooit gehoord (lacht). Toen liet ik mijn interesse blijken en 4à5 dagen geleden zijn we beginnen onderhandelen. Mijn ambitie ligt altijd zeer hoog. Je moet elke wedstrijden willen winnen. Maar er is natuurlijk een verschil tussen wat je wil en wat je kan. We mogen zeker geen stappen overslaan, maar wel zo hard mogelijk werken om die stappen zo snel mogelijk te nemen."



De Roemeen is vijf talen machtig, maar daar hoort het Nederlands niet bij. Vormt dat geen probleem? "Toen ik in Portugal coachte, praatte ik geen Portugees, dus heb ik het geleerd. Nu ga ik dus ook wat Nederlands leren, al besef ik wel dat dat niet eenvoudig is. De taal zal een moeilijkheid zijn, maar geen probleem. We zijn intelligent genoeg om deze kwestie te overbruggen."



Tot slot had Bölöni nog een woordje over voor Wim De Decker:

"Met Wim ben ik zeer tevreden als assistent-trainer. Als ik nieuw bij een club kom, verkies ik een compagnon die de ploeg goed kent. Met hem is dat het geval." László Bölöni: 'Ik ben blij om mee te kunnen bouwen aan dit mooi project.' pic.twitter.com/R3D9UQjHaT — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 16 juni 2017

Wim De Decker: "Palmares van Bölöni zegt voldoende" "Ik geloof enorm in dit project. Ik ben 35 jaar en ben amper zes maanden trainer geweest. Voor mij is het dus zeker een verrijking om naast twee zulke heren te zitten. Het is nu aan mij om Bölöni bij te staan en veel van hem te leren. Ik ken hem nog niet zo goed, maar zijn palmares zegt voldoende. Ik kijk er enorm naar uit en heb er het volste vertrouwen in. Voor mij mag het meteen beginnen." Wim De Decker: ' Ik kijk uit naar de samenwerking met László, voor mij mag het meteen beginnen!' pic.twitter.com/Wll6z2dsaT — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 16 juni 2017