Bouwt Gheysens het grootste stadion van het land? Op Antwerp lijkt de 'sky the limit'

Stijn Joris

14/06/17 - 07u00

De nieuwe, hypermoderne hoofdtribune van de Bosuil heeft een glazen voorgevel. Rechts: Paul Gheysens. © rv/GMAX.

Paul Gheysens zet de grote middelen in. De West-Vlaamse topaannemer wil zo snel mogelijk met Antwerp naar de top van het Belgische voetbal. Luciano D'Onofrio wordt zijn gids. Er komt snel een trainer met internationale status en ook voor het nieuwe stadion is de sky the limit.

Paul Gheysens stuurde de Antwerp-fans gisteren met grootse dromen naar bed. De Great Old opnieuw de hoogdagen van weleer laten beleven daar is het hem om te doen. De Ghelamco-baas met een vermogen van meer dan 800 miljoen euro is hyperambitieus. Hij ontvouwde gisteren trots een fors deel van zijn plannen. "We hebben een hinterland van misschien wel een miljoen mensen. We zijn die mensen iets verschuldigd. Binnen twee tot drie jaar willen we staan waar we moeten staan." Dat is aan de top van het Belgische voetbal.



Nu Gheysens zijn nieuwe structuur op papier heeft staan, wil hij zich samen met zijn zonen Michael en Simon vooral focussen op waar zij goed in zijn: bouwen. De Ghelamco Arena krijgt in de toekomst een grote broer in Antwerpen. De Bosuil krijgt nu al een facelift. De afbraakwerken aan de mythische, maar verouderde tribune 1 begonnen gisteren haast symbolisch meteen na de persconferentie. "De bouw van een nieuwe tribune 1 is nog maar de eerste stap. Hier moet een stadion komen dat de club Antwerp waardig is met alle mogelijke faciliteiten.



"We kunnen makkelijk een voetbaltempel voor 50.000 toeschouwers neerpoten. Daar hebben we het supporterspotentieel voor, maar dan moeten eerst de resultaten goed zijn."