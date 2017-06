Luciano D'Onofrio krijgt de sportieve leiding bij Antwerp, nog wachten op coach

Thomas Lissens

13/06/17 - 13u58

Luciano D'Onofrio. © rv.

Luciano D'Onofrio krijgt op sportief vlak de touwtjes in handen bij Antwerp. Dat maakte de promovendus vandaag bekend tijdens een persconferentie. Op de bekendmaking van een nieuwe trainer is het nog wachten, maar zeker is wel al dat Wim De Decker, die de 'Great Old' vorig jaar als hoofdcoach richting promotie loodste, de T2 wordt.

Luciano D'Onofrio was in het verleden een omstreden spelersmakelaar, die verschillende veroordelingen opliep. De Portugees staat bekend om zijn uitgebreid internationaal netwerk en stond nog op de loonlijst van Internazionale en FC Porto. Tussen 1998 en 2011 had D'Onofrio de sportieve touwtjes in handen bij Standard. De Rouches behaalden in die periode, in 2008, voor het eerst in 25 jaar nog eens de landstitel.



Na de verkoop van de club aan Roland Duchâtelet trok D'Onofrio zich terug bij Standard. Nauwelijks enkele maanden later hielp hij als tussenspersoon mee de transfers van oud-Standard-spelers Dieumerci Mbokani en Milan Jovanovic naar Anderlecht realiseren. Tot een vaste samenwerking zou het echter nooit komen.

Onze videoman op eerste training Antwerp: De Decker zwijgt in alle talen