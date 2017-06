Antwerp - Anderlecht is opener nieuwe competitie, Club start op veld Lokeren

Door: redactie

12/06/17 - 13u54

© Reporters / GYS.

Op het Belgian Football Center in Tubeke is vandaag de kalender van de Jupiler Pro League seizoen 2017-2018 voorgesteld. Landskampioen Anderlecht opent de competitie bij promovendus Antwerp op vrijdag 28 juli, terwijl Club Brugge begint met een partij op het veld van Lokeren zaterdag. Op de veertiende speeldag, in het eerste weekend van november, zijn er de eerste toppers: Anderlecht - Club Brugge en AA Gent - Standard