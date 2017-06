Pro League voert Financial Fair Play in

Bewerkt door: Glenn Van Snick

6/06/17 - 19u09 Bron: Belga

© photo news.

De Pro League heeft vandaag na zijn Algemene Vergadering de invoering van een reglement omtrent Financial Fair Play (FFP) aangekondigd. De nieuwe regels zijn grotendeels gebaseerd op de FFP-regels van de Europese voetbalbond UEFA en worden van kracht voor alle Belgische profclubs vanaf het seizoen 2018-2019.

"De nieuwe reglementering laat enerzijds toe om onze concurrentiepositie binnen de UEFA niet in gevaar te brengen en zorgt anderzijds toch voor een bewustmaking bij de clubs om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden", klinkt het bij de Pro League, die in maart al unaniem tot een principe-akkoord was gekomen. Sinds oktober 2016 boog een werkgroep zich over het nieuwe systeem. "Deze reglementering is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen alle clubs. Alle clubs hebben de mogelijkheid gehad om input te geven."



De Pro League voegde aan de FFP-regels van de UEFA enkele nuances toe, zodat Belgische clubs zouden blijven investeren in eigen jeugdwerking en zelf opgeleide jeugdspelers meer speelkansen krijgen. Bovendien laat de Pro League voldoende ruimte aan clubs die willen investeren in nieuwe infrastructuur of de renovatie van bestaande stadions.