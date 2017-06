Tomas Van Den Spiegel begeleidt topsporters met Sporthouse Group

Door: redactie

6/06/17 - 17u03

Tomas Van Den Spiegel heeft een nieuwe job. De gewezen basketbalspeler werkt samen met Sporthouse Group, het bedrijf dat de social media van veel Belgische topsporters beheert.

Van Den Spiegel gooide hoge ogen als basketbalspeler © belga.

Van Den Spiegel wordt 'bussiness developer' van het bedrijf. In mensentaal: met zijn grote netwerk sponsordeals binnenhalen voor de atleten - van Kevin De Bruyne tot Dries Mertens en Jasper Stuyven.



"Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in dit luik van de sport. Het is voor mij dan ook een logische stap. Er zijn nog heel veel mogelijkheden binnen de sports business waarop we de komende tijd samen kunnen inspelen", verklaart Van Den Spiegel.