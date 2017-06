Standard vangt bot bij Dupraz en polste vergeefs bij Mazzu

Stijn Joris

3/06/17 - 10u26

Pascal Dupraz. © afp.

Standard hengelde naar Pascal Dupraz (54). De trainer van Toulouse had het gezochte profiel om Jankovic op te volgen. De Fransman had ook wel oren naar een overgang naar Luik, maar dat was buiten zijn club gerekend. Toulouse hield het been stijf. Ook Felice Mazzu werd de voorbije weken gepolst - zonder succes.



Standard richtte zijn pijlen meteen op iemand anders en in de wandelgangen werd gefluisterd dat een akkoord dichtbij is. De laatste coach die genoemd wordt, is Jordi Condom. De Spanjaard hield het voorbije seizoen Eupen in eerste afdeling. Het is voorlopig niet duidelijk of en hoe concreet dat dossier is.