TT: Anderlecht betaalt stevige som voor Kums en paars-wit heeft ook miljoenen veil voor verdediger van Charleroi

Door: redactie

3/06/17 - 09u22

Links: Clinton Mata, Rechts: Van Holsbeeck, Kums en Bayat. © PHOTO NEWS.

TRANSFER TALK Anderlecht kroonde zich twee weken geleden al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Anderlecht duwt door voor Mata Het is Anderlecht menens in de strijd om Clinton Mata (24). In Wallonië klinkt het dat paars-wit een akkoord bereikte met Charleroi over een transfersom van 3,5 miljoen euro. Volgens onze informatie is er nog geen deal met Mata, maar RSCA-manager Herman Van Holsbeeck hoopt dat een vijfjarig contract en het vooruitzicht op Champions League-voetbal voldoende zijn om de rechtsachter te overtuigen. Mata zelf sluit evenwel ook het buitenland niet uit: er is belangstelling uit Engeland, Frankrijk en Italië. Een transfer lijkt hoe dan ook een zekerheid, want Angolese international voelt zichzelf klaar voor een stap hogerop. Hij was het voorbije seizoen een sterkhouder onder Felice Mazzu. (PJC/NP) Lees ook Sven Kums: "Via Anderlecht weer Rode Duivel worden" © photo news.

Concurrenten Arsenal azen op Sanchez Hoewel Arsène Wenger gisteren nog eens bevestigde dat Alexis Sánchez en Mesut Özil - beiden hebben nog een contract voor een jaar bij de club - bij Arsenal blijven, weet de Daily Mail dat Sánchez daar zelf anders over denkt. Volgens de Britse tabloid sluit de Chileen zelfs een overstap naar directe concurrenten Chelsea en Manchester City niet uit. Bij die clubs zou de aanvaller meer kunnen verdienen, bovendien twijfelt Sánchez over de sportieve kansen van Arsenal komend seizoen. Ook Juventus en Bayern München zouden de situatie rondom de aanvaller met interesse volgen.

Opslag voor Dendoncker? In het Astridpark moet aanwinst Sven Kums een middenveld vormen met onder anderen Leander Dendoncker. Hoewel Engelse Premier League-clubs Dendoncker het hof maken, wil Anderlecht de Rode Duivel koste wat het kost houden. "In de uitbouw van onze ploeg is Leander cruciaal", sprak manager Herman Van Holsbeeck. "Maar anderzijds beseffen we dat we het niet kunnen maken om een bod van pakweg 30 miljoen euro te weigeren zonder de speler correct te vergoeden. De komende dagen gaan we met Leander praten."



Kortom: Dendoncker, die nog tot 2021 vast ligt, mag zich aan een contractverbetering verwachten. Leander Dendoncker. © photo news.

Snel duidelijkheid voor Dimata? In de entourage van Landry Dimata (19) valt te horen dat de spits wellicht dit weekend een beslissing neemt over zijn toekomst. Wolfsburg lijkt de grootste kanshebber: sinds de Duitsers zekerheid hebben van het behoud, voeren ze de forcing om de Belg voor zo'n tien miljoen euro weg te plukken bij KV Oostende. Dimata geniet evenwel ook interesse van andere buitenlandse teams. © photo news.

Van Holsbeeck: "Sels moeilijk dossier, Depoitre niet aan de orde" Manager Herman Van Holsbeeck ontkende niet dat Anderlecht Matz Sels van Newcastle volgt. "Hij is een goeie doelman, maar het wordt een moeilijk dossier", klonk het. Eventuele belangstelling in Laurent Depoitre, op overschot bij Porto, wuifde Van Holsbeeck wel weg. "Zijn komst is niet aan de orde." De spits zelf heeft hoe dan ook geen zin in een terugkeer naar België, maar zoekt wel een oplossing. Verdediger Ali Adnan (23, Udinese) en middenvelder Alexandru Cretu (25, Ljubljana) staan op een (lange) lijst met interessante pistes. Het lijkt er voorlopig sterk op dat Sels en Depoitre (midden en rechts) niet opnieuw ploegmaats zullen van Sven Kums (links). © photo news.

Kums naar Anderlecht voor 6 à 7 miljoen Als blijk van vertrouwen kan het tellen. Anderlecht betaalt Watford tussen de 6 en 7 miljoen euro voor Sven Kums (29), die een vijfjarig contract tekende.



René Weiler had Sven Kums bovenaan zijn verlanglijst gezet - hij ziet in de Belg de ideale vervanger voor de naar AS Monaco vertrokken Youri Tielemans. En omgekeerd wilde Kums absoluut naar Anderlecht, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Dat Herman Van Holsbeeck finaal dus tussen 6 en 7 miljoen euro betaalt - een stevige som voor een speler die eind de twintig is en net een ontgoochelend seizoen achter de rug heeft -, hoeft in die optiek niet te verbazen. Het vijfjarige contract evenmin, al moet Kums wel inleveren.



De voormalige Gouden Schoen doet het met de glimlach - een dikke bankrekening was van ondergeschikt belang. "Na een bezoek aan Watford had ik voor mezelf beslist dat ik wilde terugkeren", aldus Kums. "Bij Watford zou het spelsysteem me niet liggen - ik verkies attractief voetbal -, net zoals ik ook van mijn uitleenbeurt aan Udinese meer verwacht had. Ik was dan ook blij met de interesse van Anderlecht. Ik heb er altijd van gedroomd om hier in de A-ploeg te spelen. (mijmert) Nu is de cirkel rond. Misschien sluit ik hier wel mijn carrière af." © photo news. © photo news.

KV Kortrijk wil zeven spelers zien vertrekken KV Kortrijk wil afscheid nemen van maar liefst zeven spelers. Daarbij de uitgeleende spelers Papazoglou, Kis (in gesprek met het Albanese Kukes), Lentz, Lallemand en Veldwijk. Ook verdediger Barbaric en de aanvallende middenvelder Xavier Mercier mogen uitkijken naar een andere club. Daarnaast wil Kortrijk Sidy Sarr een seizoen uitlenen. Xavier Mercier in actie tegen Moeskroen. © photo news.

Genk verhoogt bod op Benson Racing Genk besliste gisteren om de optie op Jean-Paul Boëtius niet te lichten. De 2,5 miljoen euro die moest betaald worden aan FC Basel om de Nederlandse aanvaller definitief naar Limburg te halen, bleek een struikelblok te zijn en ook het feit dat Genk volgend jaar (door het missen van Europees voetbal) minder wedstrijden zal afwerken, speelde mee. En bovendien heeft Genk een goedkopere optie op het oog.



Racing Genk drukt immers door in de strijd om flankspeler Manuel Benson (20) van Lierse. Genk verhoogde gisteren een eerder bod van ongeveer één miljoen euro tot zowat 1,4 miljoen euro. Lierse houdt deze nieuwe aanbieding voorlopig in beraad, maar de kans is reëel dat het volgende week tot een doorbraak komt. Er zijn nog andere gegadigden voor Benson - onder andere het Franse Dijon -, maar Genk lijkt de beste kaarten in handen te hebben. © photo news.