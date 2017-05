Coucke: "45 jaar geleden geloofde ik in Sinterklaas, maar niet dat KVO ooit tegen AC Milan zou kunnen spelen"

TL

31/05/17 - 23u45 Bron: Play Sports

Van een triomf gesproken. Marc Coucke trekt met zijn 'Weireldploegsje' voor het eerst ooit Europa in. De voorzitter van KVO was door het dolle heen na het verlossende laatste fluitsignaal van scheidsrechter Visser en zweepte in zijn gekende stijl het thuispubliek op. "Nu willen we nog groeien. Dat zijn we aan het Belgisch voetbal verplicht", klonk Coucke ook ambitieus.

"Op dit moment wacht ik al 45 jaar", stak Coucke van wal. "45 jaar geleden ging ik nog samen met mijn broer naar KV Oostende kijken in tweede klasse. We hoopten toen vooral dat we niet zouden degraderen. Dat we ooit in Europa tegen ploegen als AC Milan zouden spelen, had ik op dat moment nooit durven te dromen."



"Dit Europees ticket is het werk van heet Oostende, maar van mannen als Patrick Orlans en Luc Devroe in het bijzonder. We wilden in het begin vooral goede fundamenten leggen en dat is duidelijk gelukt. We hebben ons Europees ticket nu beet, maar dat betekent niet dat we om onze lauweren gaan rusten. Het plan is om nog sterker te worden, dat zijn we nu ook aan het Belgisch voetbal verplicht."