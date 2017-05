Feest aan zee! Oostende trekt Europa in na verdiende zege tegen Genk in Europese barrage

Thomas Lissens

31/05/17 - 22u21

Rozehnal viert zijn goal met Musona en Tomasevic. © photo news.

KV Oostende heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een ticket voor Europees voetbal beet. De kustboys wonnen vanavond op eigen veld de Europese barrage tegen Racing Genk met 3-1. Na de knappe Europa League-campagne van dit seizoen, zullen de Limburgers het volgend jaar dus zonder Europees voetbal moeten stellen.

© belga. Rozehnal viert zijn doelpunt met zijn ploegmaats. © belga.

Er stond nog flink wat op het spel in deze laatste wedstrijd van de Jupiler Pro League editie 2016-2017. De winnaar zou volgend seizoen als vijfde Belgische club aantreden in Europa en dat leek wat verlammend te werken. Aan strijd was er geen gebrek aan zee, maar goed voetbal en kansen bleven uit. Vooral de bezoekers leken niet fris. Dat de Limburgers in hun 65ste (!) wedstrijd van het seizoen de ideeën van Pozuelo en Trossard moesten missen, had daar zeker mee te maken.



Net voor het halfuur was het bij de eerste kans van de thuisploeg bovendien meteen prijs. Uronen liet zich aftroeven en met een penseelstreek schotelde Berrier Akpala de openingstreffer voor: 1-0. Vijf minuten later zag het er ook nog wat slechter uit voor de Limburgers, wanneer Rozehnal profiteerde van zwak wegwerken van Berge. 2-0 en boeken toe? Niet als het aan Schrijvers lag. Op slag van rust verzilverde de 20-jarige spelverdeler een onterechte strafschop: 2-1.