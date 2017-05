Oostende en Genk bepalen in slotwedstrijd wie laatste Europees ticket verovert

SW

30/05/17 - 14u25 Bron: Belga

© photo news.

KV Oostende en Racing Genk maken morgen in de Versluys Arena in de slotwedstrijd van de Jupiler Pro League anno 2016-2017 onder elkaar uit wie het laatste Europese ticket op zak steekt. Racing Genk plaatste zich zaterdag voor de barragewedstrijd door in de finale van play-off 2 STVV te verslaan met 3-0.

KV Oostende, als vierde geëindigd in play-off 1, beschikt over het thuisvoordeel in de beslissende wedstrijd en dat kan wel eens van cruciaal belang zijn. De Kustboys beschikken over een sterke thuisreputatie en behaalden in play-off 1 10/15 in eigen huis. Tegenstander Racing Genk lijkt de manschappen van Vanderhaeghe dan ook nog eens uitstekend te liggen. Sinds de terugkeer van Oostende in de hoogste klasse speelden de Limburgers vijf keer in competitieverband in de Versluys Arena. Met één puntendeling en vier nederlagen ogen de cijfers daarin zeer matig voor de bezoekers. Eerder dit seizoen, in de reguliere competitie, kreeg Genk een zware 6-0 om de oren in Oostende. Bovendien was Oostende ook nog eens de boeman van Genk in de halve finales van de Beker.



Toch mag het elftal van Albert Stuivenberg, dat in Oostende aan zijn 65e wedstrijd van het seizoen begint, allerminst onderschat worden. Play-off 1 werd dan wel nipt gemist, in play-off 2 bestendigden de Limburgers hun bloedvorm van het einde van de reguliere competitie. Met 26/30 en acht overwinningen op tien toonde Genk zich heer en meester. Tussendoor werd ook nog eens de kwartfinale van de Europa League bereikt. In de finale van play-off 2 werd zaterdag, het eveneens in goede doen verkerende, STVV makkelijk opzijgezet met 3-0.



De winnaar van het duel stroomt in in de derde voorronde van de Europa League. Om de groepsfase te bereiken wachten nadien nog drie voorrondes. Als Genk het haalt is het in de derde en vierde voorronde reekshoofd. KV Oostende zal in beide voorrondes geen reekshoofd zijn. Daardoor treft de kustploeg mogelijk twee keer een grote naam als tegenstander.