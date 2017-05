KV Mechelen en Westerlo moeten fiscus 2,3 miljoen euro

KAV

Links: Filipovic van KV Mechelen, Rechts: Daems van Westerlo, die inmiddels een punt achter zijn carrière zette. © kos.

KV Mechelen en Westerlo hebben een rechtszaak tegen de fiscus verloren. De voetbalclubs moeten samen voor 2,3 miljoen euro aan achterstallige belastingen betalen, maar ze lieten al weten in beroep te gaan.

Volgens de fiscus hebben KV Mechelen (boete van 900.000 euro) en Westerlo (1,4 miljoen euro) tussen 2008 en 2012 geen belastingen betaald op de inkomsten die ze kregen uit de uitzendrechten. In die periode waren de clubs vzw's en moesten de uitzendrechten geboekt worden als 'inkomsten van roerende goederen'. En daarop moest er roerende voorheffing betaald worden, maar dat is niet gebeurd.



De aanslag die de fiscus hen stuurde, werd door de clubs in kwestie aangevochten bij de burgerlijke rechtbank. "Een van de argumenten van de clubs was dat er veel te weinig onkosten in rekening gebracht werden door de BBI. Ze wilden alle werkingskosten in rekening brengen, maar dat argument is door de rechtbank van tafel geveegd", zegt de persrechter. KV Mechelen en Westerlo gaven al aan in beroep te zullen gaan.



In Brugge velde de rechtbank in een gelijkaardige zaak een heel ander verdict. Cercle Brugge kreeg wel gelijk: hun aanslag is vernietigd. "Dat maakt het verwarrend", zegt Michel Maus, die de clubs bijstaat. "We steunen ons op een rondschrijven van de belastingadminstratie die in Antwerpen opzij geschoven wordt. We zullen de Belgische Staat dagvaarden. Laten we zeggen dat in deze match de eerste helft gespeeld is." Donderdag wordt in Gent verder gepleit in de zaak met Zulte Waregem.