Waarom AA Gent het toch nog niet opgeeft om Kums te strikken

Het charmeoffensief #Svencomehome baatte niet. De enthousiaste gesprekken met Ivan De Witte en Hein Vanhaezebrouck evenmin. Sven Kums (29) wil liever naar Anderlecht dan terugkeren naar AA Gent. "Zéér spijtig." Al geven de Buffalo's (nog) niet op.

't Was een verklaring die kon tellen, die van Sven Kums, afgelopen zaterdag op HLN.be. "Het is een moeilijke én emotionele keuze, maar Anderlecht geniet toch mijn voorkeur. Ik kan er weer Champions League spelen. Bovendien droomde ik er in de jeugd van Anderlecht al van om in de eerste ploeg te staan." Waarna de gewezen Gouden Schoen benadrukte dat zijn keuze niets met geld te maken heeft. "Anders was ik wel bij Watford gebleven. Trouwens, Anderlecht en AA Gent bieden me ongeveer hetzelfde loon."



Sprankeltje hoop

Het mag dan een kwestie van dagen lijken vooraleer paars-wit Kums officieel voorstelt als hun nieuwe patron, opgeven weigeren de Buffalo's te doen. "Zolang er niets getekend is, hebben we nog een kans", toont Louwagie zich strijdvaardig. "Natuurlijk is het ambetant als de speler zegt dat hij liever naar Anderlecht wil, maar er zijn al zottere dingen gebeurd in het voetbal. Het feit dat Anderlecht nog geen akkoord heeft bereikt met Watford zorgt dus voor een sprankeltje hoop in de Ghelamco Arena. "Wij weten hoeveel Watford wil en zijn ook bereid dat te betalen", aldus Louwagie.



"We gaan nog alles proberen om Sven te overtuigen, maar we moeten natuurlijk ook geen Don Quichot spelen, hé", beseft De Witte.