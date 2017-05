Stuivenberg lovend voor eigen troepen: "Ze verdienen een heel groot compliment"

Stijn Joris

27/05/17 - 23u47

© photo news.

Genk had niet echt een kluif aan STVV. In eigen huis haalde KRC het overtuigend met 3-0 en daar konden de Truienaars amper iets tegen in brengen. Zo had ook Genk-coach Albert Stuivenberg het gezien. "We hadden de controle en lieten STVV nooit in zijn spel komen. Ze waren een paar momentjes gevaarlijk, maar het bleef bij dreigen. Ondanks dat het al onze 64ste match was, waren we overtuigend en dat verdient een heel groot compliment."



Woensdag trekt de Genkse familie naar zee. In Oostende ligt het laatste Europese ticket te wachten, maar dan moet Stuivenberg eerst wel nog voorbij het KVO van Yves Vanderhaeghe. "Een uitmatch, maar we hebben getoond dat we buitenshuis ook moeilijk te kloppen zijn. Oostende is hoe dan ook frisser. Wij scoorden die derde goal wel vroeg, maar verspilden toch nog wat energie door onnodig balverlies. Normaal willen we de toeschouwers vermaken, maar nu kozen we toch echt wel voor controle. De vermoeidheid zit er wel in. Ik weet wat Genk in de competitie tegen Oostende overkwam (toen was Stuivenberg nog geen trainer van Genk red.) en ik was er zelf bij in de beker. Die match hadden we moeten winnen, maar dat doet er nu niet meer toe. Het verleden telt woensdag niet."