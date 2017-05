Laat Genk matchwinnaar Boëtius straks gewoon gaan? "Optie nog niet gelicht"

Mathieu Goedefroy

Jean-Paul Boëtius was in de play-off II-finale tegen Sint-Truiden alweer van levensbelang voor Racing Genk. De Nederlander gaf Buffel eerst de 1-0 aan, alvorens zelf de 2-0 te maken. Ondanks zijn puike prestaties - de ex-Feyenoordman deed na Nieuwjaar Leon Bailey helemaal vergeten - bestaat de kans dat Boëtius straks tegen wil en dank terug naar moederclub FC Basel moet. "Want de optie in m'n contract is nog niet gelicht en ik hoorde nog niks van Genk." Dat vertelde de huurling zelf aan onze videoman.