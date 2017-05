Emotionele Kums: "Moeilijke keuze, maar ik wil liefst naar Anderlecht"

Niels Poissonnier

27/05/17

© Simone Ferraro.

Hij gaat al een week over de tongen, sinds maandag uitlekte dat Sven Kums (29) het plan A van Anderlecht is om Youri Tielemans op te volgen. Maar ook AA Gent blijft nadrukkelijk aan zijn mouw trekken. De gewezen Gouden Schoen reageert nu voor het eerst. "Ik wil het liefst naar Anderlecht."

Geen Kums morgen bij Udinese tegen Inter Milaan. Het Italiaanse avontuur van de middenvelder zit er met andere woorden op. Tijd dus om een beslissing te maken over zijn toekomst. Kums heeft bij het Engelse Watford, dat hem dit seizoen uitleende, nog een contract voor vier jaar, maar met het oog op het WK 2018 in Rusland wil de strateeg liever terugkeren naar België. AA Gent en Anderlecht hopen hem terug in te lijven. De Buffalo's rekenen erop dat Kums' goede relatie met Hein Vanhaezebrouck de doorslag geeft, Anderlecht zwaait daartegenover trots met een ticket voor de Champions League.



"De warme oproep van de fans van AA Gent charmeert me", geeft Kums toe. "Ik zag dat er op Twitter zelfs een hashtag is gecreëerd: #Svencomehome. Ook de vraag van Hein om terug te keren, doet deugd. Ik heb in Gent een mooie tijd beleefd - ik werd er voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen... Het is dan ook een moeilijke en emotionele keuze, maar Anderlecht geniet toch mijn voorkeur."



Kums, die in het Astridpark een contract voor vijf jaar kan tekenen, benadrukt dat het géén financiële keuze is. "Anders was ik wel bij Watford gebleven. Kijk, Anderlecht en AA Gent bieden me ongeveer hetzelfde loon aan. Dat zorgt dus niet voor de doorslag. Anderlecht is gewoon een sportieve keuze. Ik kan er volgend seizoen weer Champions League spelen", weet Kums. "Bovendien kan ik terugkeren naar de club waar ik ben opgegroeid. Toen ik in de jeugd van Anderlecht speelde, droomde ik er al van om in de eerste ploeg te staan. Ik had eerder al kunnen terugkeren - Anderlecht toonde interesse toen ik bij Zulte Waregem speelde, maar ik besloot toen om voor AA Gent te kiezen, om er opnieuw samen te werken met Hein."



De kans is groot dat Kums en Anderlecht eerstdaags een akkoord vinden. Als de landskampioen er dan ook nog uitgeraakt met Watford, is de eerste ronkende zomertransfer al een feit.