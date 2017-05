Genk probleemloos naar clash met Oostende om Europees ticket

Stijn Joris

27/05/17 - 22u25

© belga.

Geen Truiense stunt. Racing Genk rekende alles bij mekaar vlot af met de buren uit Haspengouw. Boëtius was bepalend voor rust met een assist en een goal. Samatta maakte de klus vlak na de pauze al helemaal af.

Bij temperaturen rond de 30 graden, was het fijn toeven in een haast uitverkochte Luminus Arena. Een verschroeiende start van Genk, zou je dan verwachten, maar dat was niet het geval. In de 8ste minuut stuurde Schrijvers Samatta er toch door. De Tanzaniaan gebruikte zijn schouder om zich vrij te maken, maar Pirard keerde zijn schot met de voet. De eerste waarschuwing was een feit. STVV plaatste er alleen een gekraakt schotje van Ceballos tegenover. Pirard moest nog een keer in actie komen op een laag schot van Boëtius, maar daarna was er een kleine wapenstilstand. STVV hoopte op een stunt, maar de gebruikelijke uitblinkers Gerkens en Peeters bleven onder hun niveau. Vetokele werkte hard, maar aanvallend kwam STVV nauwelijks in het stuk voor.



Tactisch klopte het nochtans. De strakke veldbezetting van Leko vertoonde amper gaatjes. De Truienaars liepen gedisciplineerd in het gelid. Het centrale trio Mechele, Kotysch en Fernandes wilde van geen wijken weten. Genk dwong STVV dan maar op de flank in de fout. Een ongelukkig spelende Dussaut vergat Boëtius op te pikken. Uronen speelde de Nederlander vrij. Hij merkte de slimme looplijn van Buffel op en die verzilverde de voorzet aan de eerste paal. Vlak voor rusten was het Bolingoli die Genk helemaal in het zadel hielp. De linksachter legde achteruit en vond Samatta. Die tikte snel door en via Schrijvers werd de volledig vrijstaande Boëtius gevonden. Pirard kwam nog uit, maar slikte de 2-0. Jean-Paul Boëtius was op dat moment al zonder meer de man van de eerste helft. Met een assist en een goal was hij genadeloos. Opzichtige fouten van Dussaut en Bolingoli kwamen STVV duur te staan. Toen Ceballos vlak voor het einde van de eerste helft dé kans om de wedstrijd nieuw leven in te blazen, van dichtbij naast knalde, lag de match al in zijn plooi. Neen, een eerste Truiense zege op Genk in meer dan negen jaar, daar geloofde bij de rust alleen die ene extreem optimistische STVV-fan nog in.