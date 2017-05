Gent gaat voor Vanlerberghe en heeft troef om Kums uit handen Anderlecht te houden

Door: Niels Poissonnier

27/05/17 - 11u51

Jordi Vanlerberghe. © photo news.

AA Gent springt in de dans om Jordi Vanlerberghe (20). De Buffalo's brachten zelfs al een bod uit bij KV Mechelen voor de centrale verdediger. "Vanlerberghe heeft een interessant profiel", bevestigt algemeen manager Michel Louwagie de interesse.

"Hij is Belg, jong en polyvalent. Wij hebben ons ook geïnformeerd bij mensen die hem kennen. Het is een jongen met een goede ingesteldheid. Bovendien deed hij het goed in de slotwedstrijd van de reguliere competitie tegen ons."



De belofteinternational binnenhalen wordt wel niet makkelijk, want ook de andere Belgische topclubs - Club Brugge en Anderlecht - tonen stevige interesse. Gent troefde eerder deze week overigens paars-wit af door er Nicolas Raskin, een getalenteerde middenvelder, weg te plukken. "Hij start de voorbereiding bij de A-kern", aldus Louwagie, die ook meer uitleg geeft rond het dossier-Kums. "Dat Anderlecht Champions League speelt is voor ons inderdaad een nadeel. Maar wij hebben een andere troef: de relatie tussen Vanhaezebrouck en Kums."



In het Astridpark ligt een contract van vijf jaar klaar voor Kums, die gecharmeerd is door het Champions Leagueverhaal. Begin volgende week maakt de gewezen Gouden Schoen zijn beslissing.