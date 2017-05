Stuivenberg: "Lopen niet weg van favorietenrol"

Frank Dekeyser

27/05/17 - 13u00

Finale PO2:Genk-STVV Racing Genk-STVV. Een derby in de finale van play-off 2. In een wedstrijd waar er vooral voor de thuisploeg veel op het spel staat. De verwachtingen liggen hoog. Binnen de club, bij de analisten én bij de supporters. Genkcoach Stuivenberg: "STVV heeft niets te verliezen."

Racing Genk is de favoriet om het volgende week op te nemen tegen Oostende voor een Europees ticket. Het voetbal is goed, de resultaten uitstekend. "Maar STVV kan het ons wel moeilijk maken, hoor", zegt Albert Stuivenberg. De Nederlander is er niet helemaal gerust in. "Ze scoren er op los, ze hebben veel aanvallende kwaliteiten en ze zijn gevaarlijk op spelhervattingen. Sint-Truiden komt naar hier en heeft niets te verliezen. Ze zijn in vorm en spelen vol zelfvertrouwen. Bovendien is het een derby en dat maakt het extra interessant. Kijk: ik snap dat iedereen roept dat wij de topfavoriet zijn. Je speelt een thuiswedstrijd en je bent de 'grotere broer'. Alleen... Het telt allemaal niet in één wedstrijd. Je moet het verdienen. Er kan van alles gebeuren. Langs de andere kant lopen we ook niet weg van die favorietenrol."



Vanavond speelt Racing Genk zijn 64ste wedstrijd van het seizoen. De vermoeidheid - zowel fysiek en mentaal - begint ongetwijfeld te wegen op de groep.