Michel Preud'homme: "Ik ben moe. Ik voél me moe. Ik heb een break nodig"

Door: Stephan Keygnaert

27/05/17 - 08u00

© photo news.

"Ik kan morgen naar een vijftal móóie clubs in Europa", vertelt Michel Preud'homme. "Ik heb telkens geantwoord: 'Bel later eens terug'." Want, "de auto is toe aan een smeerbeurt." Tiens, als Michel een auto was, wat voor auto dan? Hij lacht: "Een agressieve wagen, snel, met uitgekiende technologie..." Een Porsche! "Welja, de Porsche moet even in de garage." Afscheidsinterview met de ex-trainer van Club Brugge.

"Zálig. Ik zou kunnen in slaap vallen", lacht hij, terwijl hij voor de fotoreportage languit gaat liggen in het gras. "Weet je, ik tracht altijd een siësta te nemen voor een wedstrijd, maar heel vaak werd ik wakker temidden een nachtmerrie - de meest vréémde situaties, echt science-fiction. Ik stond al hevig nog voor de match begon (lacht)."



Michel Preud'homme is dezer dagen toe aan zijn Brugse afscheidstoernee. Dinsdag ging hij uit eten met de hele staf, gisteravond had de eigenaar van hotel 'Weinebrugge' een feestje gepland - mét verrassing: mama Preud'homme kwam vanuit Luik -, en zondag neemt hij op restaurant afscheid van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert. Op 1 juni is ie dan weg, naar Bordeaux, waar hij samen met zijn vriendin Marjorie niet zo lang geleden een huis kocht op een halfuurtje van het Bassin d'Arcachon, de prachtige baai ten westen van de stad.



Heb je al wat kunnen ontspannen sinds de laatste wedstrijd tegen AA Gent?

(schudt het hoofd) "De stress, de adrenaline, dat zit nog voor een stuk in mijn lijf. Ik ben aan het afkicken (lacht). Plus, je bent nog zóveel aan het afhandelen - ik moet absoluut nog naar de kapper voor ik vertrek. Ik denk dat ik pas eenmaal in Bordeaux helemaal tot rust zal komen."



Welke emoties gingen door je heen na het eindsignaal, vorige week? Ik las dat Philippe Clement zich even is gaan afzonderen bij materiaalman Pascal Plovie. Hoe beleefde jij het?

"Ik toon niet graag mijn emoties... Maar nadat de scheidsrechter had afgefloten, en ik de staf had gefeliciteerd, stond ik even alleen op het veld. Ik keek rond mij, zocht mijn kinderen in de tribune, en toen ben ik beginnen wenen - ik voelde de tranen over mijn wangen rollen. Ik heb, een halve minuut of zo, gehuild op de schouder van Johan, die bij onze communicatiedienst werkt. De ereronde was natuurlijk mooi, maar eenmaal je daarna in de catacomben duikt, word je alweer opgeslorpt door de media. Na de persconferentie ben ik naar het spelershome gestapt, waar mijn kinderen waren, en daar heeft Bart (Verhaeghe, red.) een fles champagne opengetrokken - hij kende mijn beslissing om te stoppen. Op dat moment ben je bezig met 'Au revoir'..."



Waarom hou je ermee op, Michel?

"Ik ben moe. Ik voél me moe. Ik voél dat ik niet meer recupereer. Doorgaan zou niet eerlijk zijn tegenover Club Brugge."



