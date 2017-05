Racing Genk en STVV strijden om Limburgse eer in finale play-off II

Eline Van Der Meulen

Racing Genk en STVV maken morgenavond (om 20u30) in de Luminus Arena in een onderling duel uit wie zich dit seizoen de winnaar van play-off II mag noemen. Beide Limburgse teams kroonden zich tot groepswinnaar in de poulefase en stoten bij winst door naar het laatste barrageduel voor Europees voetbal, op woensdag 31 mei in en tegen Oostende.

Racing Genk kende een wisselvallig seizoen en miste play-off I uiteindelijk met één puntje. Het ging in play-off II meteen verschroeiend van start en won zijn eerste vier matchen. Na een gelijkspel tegen Eupen (1-1) op speeldag vijf volgden opnieuw vier zeges, waarna op de laatste speeldag met een B-elftal ook tegen Lokeren 1-1 gelijkgespeeld werd.



STVV, dat in de reguliere competitie vrede moest nemen met een veertiende stek, kende vooral een sterk slot in play-off II. De Truienaars wonnen hun vijf laatste duels en bleven zo onder meer KV Mechelen en het sterk gestarte Union voor. De Mechelaars kregen op de laatste speeldag zelfs een 7-0 pandoering te verwerken op Stayen. Ex-Genkenaar Pieter Gerkens was de exponent van de Truiense topvorm. De aanvallende middenvelder scoorde in play-off II liefst acht keer.



Voor de finale in Genk lijken de sterren het meest gunstig te staan voor de thuisploeg. Racing Genk won vier van zijn laatse vijf thuiswedstrijden tegen de buren uit Sint-Truiden en triomfeerde dit seizoen in beide Limburgse derby's. Ook in het seizoen 2009-2010 speelden Genk en STVV al eens tegen elkaar in de finalefase van de play-offs. In de barrages voor Europees voetbal, toen in heen- en terugwedstrijden, won Genk twee maal (thuis: 2-1, uit: 2-3).



De partij gaat morgen door in de Luminus Arena, omdat Genk in de reguliere competitie boven STVV eindigde. Het barragduel voor Europees voetbal vindt woensdag om dezelfde reden plaats in de Versluys Arena in Oostende.